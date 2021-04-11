У Європарламенті закликали до жорстких санкцій проти РФ через стягування військ до України

Євросоюз повинен відповісти жорсткими санкціями, якщо російська військова присутність на кордоні з Україною і ескалація на Донбасі будуть посилюватися – аж до відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Реклама

Про це заявив голова фракції Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер у інтерв'ю виданням групи Funke, передає DW.

Він також запропонував заморозити рахунки російських олігархів, якщо Росія "продовжить курс небезпечних провокацій".

Ще одним можливим важелем тиску на Кремль Вебер вважає газопровід "Північний потік – 2", будівництво якого ще не завершене.

"Путін повинен знати ціну своїм діям. Час дозованих санкцій закінчується", – підкреслив Вебер.

Реклама

Нагадаємо, останнім часом підтримувані Росією бойовики не припиняють обстрілів на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння, українська армія чи не щодня зазнає втрат. Тим часом РФ перекидає війська до кордону з Україною.

За останніми даними, Росія стягує щонайменше 14 підрозділів і кілька ракетних комплексів "Іскандер" до кордонів з Україною – зафіксовано пересування танків, бойових машин піхоти (БМП), а також систем залпового вогню "Ураган".

Ми також повідомляли, що Україна ініціювала спеціальне засідання ОБСЄ через нарощування Росією військ біля своїх кордонів. Однак РФ відмовилася брати участь у засіданні країн-членів організації.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама