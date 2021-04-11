У Європарламенті закликали до жорстких санкцій проти РФ через стягування військ до України

Євросоюз повинен відповісти жорсткими санкціями, якщо російська військова присутність на кордоні з Україною і ескалація на Донбасі будуть посилюватися – аж до відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
Про це заявив голова фракції Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер у інтерв'ю виданням групи Funke, передає DW.
Він також запропонував заморозити рахунки російських олігархів, якщо Росія "продовжить курс небезпечних провокацій".
Ще одним можливим важелем тиску на Кремль Вебер вважає газопровід "Північний потік – 2", будівництво якого ще не завершене.
"Путін повинен знати ціну своїм діям. Час дозованих санкцій закінчується", – підкреслив Вебер.
Нагадаємо, останнім часом підтримувані Росією бойовики не припиняють обстрілів на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння, українська армія чи не щодня зазнає втрат. Тим часом РФ перекидає війська до кордону з Україною.
За останніми даними, Росія стягує щонайменше 14 підрозділів і кілька ракетних комплексів "Іскандер" до кордонів з Україною – зафіксовано пересування танків, бойових машин піхоти (БМП), а також систем залпового вогню "Ураган".
Ми також повідомляли, що Україна ініціювала спеціальне засідання ОБСЄ через нарощування Росією військ біля своїх кордонів. Однак РФ відмовилася брати участь у засіданні країн-членів організації.
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