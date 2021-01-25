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У Німеччині вибачилися за карту з "російським" Кримом і виправили помилку

25 січня, 02:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У службі новин грубу помилку назвали "технічною"

Німецька редакція служби новин Tagesschau вибачилася за допущене раніше зображення карти, на якій Крим був зафарбований як територія Росії, і вже виправила помилку.

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Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

У Tagesschau відреагували на лист українського посольства, а також звернення журналіста Bild Юліана Ріпке, який першим і помітив грубу помилку, допущену німецьким телеканалом, і розмістив скріни в соцмережі.

"Завдяки зверненню журналіста Bild Юліана Ріпке і термінового листа посольства першому німецькому телеканалу ARD редакція новин Tagesschau визнала свою технічну помилку – позначення Криму як частини Росії, виправила її, а також вибачилася", – написав Мельник.

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Tagesschau – німецька національна та міжнародна телевізійна служба новин, створена мережею громадського телебачення ARD.

Нагадаємо, у вересні минулого року за карту України без Криму довелося вибачатися британському загальнонаціональному телерадіомовникові BBC, який допустив помилку в матеріалі про катастрофу літака Ан-26 з курсантами під Чугуєвом.

Ми також повідомляли, що в шкільному підручнику з англійської мови для 7-го класу естонських шкіл розмістили карту Європи, де Крим показаний частиною території Російської Федерації.

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