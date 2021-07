У Німеччині біля великого підприємства стався вибух – є постраждалі (оновлено)

У вівторок, 27 липня, в Німеччині на території промислового парку для хімічної промисловості в Леверкузені стався вибух.

Про це повідомляє Die Welt.

З місця інциденту піднявся густий стовп чорного диму. Влада закликала мешканців закрити вікна і двері, в місті низку доріг закрили для руху. В результаті постраждали двоє осіб. Місцезнаходження ще п'ятьох не можуть встановити.

Huge blast at Chempark Leverkusen. Something exploded at Bayer pic.twitter.com/1bTrMzncnZ