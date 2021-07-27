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У Німеччині біля великого підприємства стався вибух – є постраждалі (оновлено)

27 липня 2021 12:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В результаті події постраждали кілька співробітників – їх госпіталізували

Вибух в Німеччині. Колаж: "Сьогодні"

Вибух в Німеччині. Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 27 липня, в Німеччині на території промислового парку для хімічної промисловості в Леверкузені стався вибух.

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Про це повідомляє Die Welt.

З місця інциденту піднявся густий стовп чорного диму. Влада закликала мешканців закрити вікна і двері, в місті низку доріг закрили для руху. В результаті постраждали двоє осіб. Місцезнаходження ще п'ятьох не можуть встановити.

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Спочатку в місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що вибух стався на хімічному заводі Bayer. Однак компанія це спростувала, мовляв, на кадрах – центр утилізації відходів у Леверкузені.

Нещодавно ми писали про те, що потужний вибух прогримів в порту Дубая (ОАЕ). Тоді повідомлялося, що вибух стався на судні, що стоїть на якорі біля порту Джебель-Алі.

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