У Греції пацієнт отримав вакцину і помер через 8 хвилин

Лікарі не бачать зв'язку між вакцинацією і смертю чоловіка

Літній пацієнт з Греції помер після того, як отримав вакцину від коронавірусної хвороби.

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Про це повідомляє Ethnos.

Інцидент стався в університетській лікарні Іракліон на Криті. Отримавши вакцину, 85-річний чоловік залишився сидіти в приймальні, після чого раптово впав на підлогу. Його оперативно помістили до реанімації, але врятувати його життя лікарі не змогли.

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За попередньою інформацією, смерть грека не пов'язана ні з алергією, ні із самої вакцинацією, проте збіглася в часі з введенням йому COVID-препарату. Імовірною причиною смерті може бути інсульт, однак точніша інформація буде доступна тільки після розтину.

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Крім того, не вказано, хто був виробником вакцини. Як відомо, на сьогодні в ЄС схвалені розробки Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca. Останню в Греції використовують тільки для пацієнтів віком 60-64 роки.

Варто зазначити, що імунізація населення почалася в Греції 27 грудня. В межах національної кампанії щодня роблять понад 20 тисяч щеплень.

Нагадаємо, що минулого місяця в Греції зафіксували мутований британський штам коронавірусу.

Також ми писали, що смертельні випадки після щеплення вакциною від COVID-19 фіксували і в інших країнах. Ми з'ясовували, чому це відбувається.

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