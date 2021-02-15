У Греції пацієнт отримав вакцину і помер через 8 хвилин

Літній пацієнт з Греції помер після того, як отримав вакцину від коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє Ethnos.
Інцидент стався в університетській лікарні Іракліон на Криті. Отримавши вакцину, 85-річний чоловік залишився сидіти в приймальні, після чого раптово впав на підлогу. Його оперативно помістили до реанімації, але врятувати його життя лікарі не змогли.
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За попередньою інформацією, смерть грека не пов'язана ні з алергією, ні із самої вакцинацією, проте збіглася в часі з введенням йому COVID-препарату. Імовірною причиною смерті може бути інсульт, однак точніша інформація буде доступна тільки після розтину.
Крім того, не вказано, хто був виробником вакцини. Як відомо, на сьогодні в ЄС схвалені розробки Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca. Останню в Греції використовують тільки для пацієнтів віком 60-64 роки.
Варто зазначити, що імунізація населення почалася в Греції 27 грудня. В межах національної кампанії щодня роблять понад 20 тисяч щеплень.
Нагадаємо, що минулого місяця в Греції зафіксували мутований британський штам коронавірусу.
Також ми писали, що смертельні випадки після щеплення вакциною від COVID-19 фіксували і в інших країнах. Ми з'ясовували, чому це відбувається.
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