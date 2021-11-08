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У Грузії пенсіонерам заплатять за COVID-щеплення: скільки дадуть грошей

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
8 листопада, 16:53
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Від COVID-19 двома дозами щеплено трохи більше 30% жителів країни
Вакцинація від коронавірусу в Грузії розпочалася 15 березня. Фото: колаж "Сьогодні"
Вакцинація від коронавірусу в Грузії розпочалася 15 березня. Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд Грузії виплатить одноразову надбавку до пенсії у розмірі 200 ларі (1650 грн) за вакцинацію від коронавірусу. Доплати отримають пенсіонери, що вакцинуються до 1 січня 2022 року. Гроші будуть нараховані після першого щеплення.

Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передають Новини-Грузія.

Незважаючи на тяжку епідеміологічну ситуацію, у Грузії низький показник вакцинації від COVID-19 – двома дозами щеплено 33% жителів країни. Найменше громадян країни вакциновано у сільських регіонах, зазначають журналісти.

За даними грузинських медиків, майже 99% пацієнтів, які потрапили в реанімацію та померли від коронавірусної хвороби, не були щеплені.

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Ситуація з COVID-19 у Грузії

  • Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, в Грузії за останню добу, 7 листопада, померло ще 74 пацієнти. Кількість жертв COVID-19 за час пандемії досягла 10 509.
  • За добу в країні виявили 2191 новий випадок коронавірусу. Напередодні провели 21477 тестів: PCR-тестів – 8273, експрес-тестів на антиген – 13204.
  • Одужали ще 4348 пацієнтів. Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у країні становить 755 046, одужали – 693 129.
  • За добу вакциновано від коронавірусу 1204 особи, всього в Грузії використано 2 005 229 вакцин.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Грузії заразився коронавірусом.

Також нагадаємо, чоловік "завіз" коронавірус до Грузії з Ірану.

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