В Грузии пенсионерам заплатят за COVID-прививку: сколько дадут денег

От COVID-19 двумя дозами привиты чуть больше 30% жителей страны

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Фото: коллаж "Сегодня"

Правительство Грузии выплатит единоразовую надбавку к пенсии в размере 200 лари (1650 грн) за вакцинацию от коронавируса. Доплаты получат пенсионеры, которые вакцинируются до 1 января 2022 года. Деньги будут начислены после первой прививки.

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передают Новости-Грузия.



Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, в Грузии низкий показатель вакцинации от COVID-19 – двумя дозами привиты 33% жителей страны. Меньше всего граждан страны вакцинировано в сельских регионах, отмечают журналисты.



По данным грузинских медиков, почти 99% пациентов, попавших в реанимацию и умерших от коронавирусной болезни, не были привиты.

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Ситуация с COVID-19 в Грузии

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии за последние сутки, 7 ноября, скончались еще 74 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 509.

За сутки в стране выявили 2191 новый случай коронавируса. Накануне провели 21 477 тестов: PCR-тестов – 8273, экспресс–тестов на антиген – 13 204.

Выздоровели еще 4348 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 755 046, выздоровевших – 693 129.

За сутки вакцинированы от коронавируса 1204 человека, всего в Грузии использовано 2 005 229 вакцин.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Грузии заразился коронавирусом.

Также напомним, мужчина "завез" коронавирус в Грузию из Ирана.