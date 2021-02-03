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В Іспанії COVID-19 визнали профзахворюванням медиків

3 лютого, 02:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Іспанські лікарі, які перехворіють на коронавірус, тепер матимуть право на довічні пільги

Влада Іспанії 2 лютого схвалили внесення COVID-19 до списку професійних захворювань працівників сфери охорони здоров'я, що дасть доступ медикам до додаткових довічних пільг соціального страхування.

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Про це йдеться в повідомленні Генеральної ради медичних асоціацій Іспанії.

У Генраді медасоціацій вважають таке рішення вкрай важливим, оскільки в країні на сьогодні інфіковано вже 118 тисяч медиків, а 107 лікарів померли під час виконання своїх професійних обов'язків.

"Ця зміна дозволить лікарям отримати доступ до тих пільг, які доступні працівникам інших сфер у зв'язку з професійними захворюваннями, що гарантуватиме компенсації протягом усього життя медика, незалежно від того, коли він зіткнувся з наслідками або ускладненнями від COVID-19", – зазначили в організації.

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Раніше зараження медпрацівників коронавірусом у Іспанії відносили до непередбачуваних ситуацій, що виникли в результаті нещасного випадку на виробництві.

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Нагадаємо, в іспанському місті Лагартера всі мешканці будинку для літніх заразилися коронавірусом після того, як їх прищепили вакциною Pfizer.

Ми також писали, що що літня іспанка повернулася додому через 10 днів після того, як рідним повідомили про її смерть через наслідки COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Іспинія пільги медики лікарі коронавірус
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