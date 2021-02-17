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ЄС шукає інваліда для запуску в космос

17 лютого, 18:44

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Кандидатури з України не розглядатимуться

Європейське космічне агентство (ЄКА) вперше більш ніж за 10 років набирає нових астронавтів – цього разу серед них можуть опинитися люди з інвалідністю.

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Про це заявили на сайті ЄКА.

"Вперше в історії ЄКА і пілотованих космічних польотів в усьому світі агентство шукає людей, які психологічно, когнітивно, технічно і професійно кваліфіковані для роботи астронавтом, але мають фізичну інвалідність", – йдеться в опублікованому оголошенні.

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Зміна умов пояснюється "вимогами, продиктованими використанням сучасного космічного устаткування". Стартова вартість проєкту становитиме 1 млн євро, а його мета – відібрати одного або кількох параастронавтів (хоча, ймовірно, що жоден з них і не полетить на Міжнародну космічну станцію).

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Втім, список фізичних обмежень, дозволених для участі в програмі, досить стислий:

  • дефекти ніг (зокрема, відсутність стопи, відсутність однієї або двох ніг нижче коліна, різна довжина ніг);
  • карликовість, або дварфізм (зріст нижче за 130 сантиметрів).

До того ж розглядатимуть заявки лише від громадян 22 держав – членів ЄКА. Хоча в травні 2018 року Україна підписала угоду про співпрацю з агентством, поки що вона не стала його членом.

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Крім того, охочі зобов'язані мати ступінь магістра природничих наук, медицини, інженерії, математики, комп'ютерних наук чи кваліфікацію льотчика-випробувача та/або інженера-випробувача, а також не менш як три роки відповідного професійного досвіду.

Вони мають володіти англійською мовою, але після відбору для участі в програмі вони вчитимуть ще й російську (це друга мова, яку використовують на МКС).

Подати заявку для участі в програмі можна з 31 березня до 28 травня 2021 року, а результати відбору оголосять у жовтні наступного року.

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Нагадаємо, що минулого року компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX вперше здійснила успішний комерційний запуск ракети до МКС.

Також торік оголосили склад першої в історії туристичної космічної місії, до якої увійшли чотири особи.

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Джерело: Сьогодні

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