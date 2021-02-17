ЕС ищет инвалида для запуска в космос

Кандидатуры из Украины рассматриваться не будут

Европейское космическое агентство (ЕКА) впервые более чем за 10 лет набирает новых астронавтов – на этот раз среди них могут оказаться люди с инвалидностью.

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Об этом заявили на сайте ЕКА.

"Впервые в истории ЕКА и пилотируемых космических полетов во всем мире агентство ищет людей, которые психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицированы для работы астронавтом, но имеют физическую инвалидность", – гласит опубликованное объявление.

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Изменение требований объясняется "требованиями, продиктованными использованием современного космического оборудования". Стартовая стоимость проекта составит 1 млн евро, а его цель – отобрать одного или нескольких параастронавтов (хотя не исключено, что никто из них в итоге не полетит на Международную космическую станцию).

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Впрочем, список физических ограничений, который допустим для участия в программе достаточно ограничен:

дефекты ног (в том числе отсутствие стопы, отсутствие одной или двух ног ниже колена, разница в длине ног);

карликовость или дварфизм (рост ниже 130 сантиметров).

К тому же, будут рассматриваться заявки только от граждан 22 государств-членов ЕКА. Хотя в мае 2018 года Украина подписала соглашение о сотрудничестве с агентством, но пока что не стала его членом.

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Кроме того, желающие должны обладать степенью магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики, компьютерных наук или же квалификацией летчика-испытателя и/или инженера-испытателя, а также не менее трех лет соответствующего профессионального опыта.

Также они должны владеть английским языком, но в случае отбора для участия в программе они будут учить еще и русский (это второй язык, который используется на МКС).

Подать заявку на участие в программе можно с 31 марта до 28 мая 2021 года, а результаты отбора объявят в октябре следующего года.

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Напомним, что в прошлом году компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX впервые осуществила успешный коммерческий запуск ракеты к МКС.

А в прошлом году был объявлен состав первой в истории туристической космической миссии, в которую вошли четыре человека.

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