У Литві самотній молодий українець помер від COVID-19

У литовському місті Шяуляй від викликаних коронавірусом ускладнень помер молодий українець.

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Про це повідомляє литовський портал Delfi.

Спеціаліст Вільнюського департаменту Національного центру громадської охорони здоров'я Юстина Петравічене сказала, що тіло чоловіка років 30-39 років виявили в квартирі, де він проживав до смерті.

"Коронавірус був діагностований після смерті, тому епідеміологи не змогли провести епідеміологічне розслідування", – сказала вона. У фахівців навіть нема інформації про те, жив він один чи з кимось, яким був його стан здоров'я до смерті.

"Покійний – громадянин України, в Литві до сімейного лікаря він не ходив, тому у нас нема даних про стан його здоров'я", – сказала Петравічене. Однак немає сумнівів, що українець помер від COVID-19. Це довели судмедексперти.

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Раніше повідомлялося, що в січні-2021 Литві у десятків медиків після вакцинації виявили COVID-19.

Також нагадаємо, що напередодні 2020 року в Литві зафіксували новий спалах коронавірусу на норковій фермі. Тварини могли заразитися від хворих на туберкульоз працівників.

А тим часом мер італійського містечка Оніфері видала наказ місцевим жителям про заборону хворіти COVID-19:

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