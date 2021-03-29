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У Нідерландах заарештовано українця з готівкою на мільйони євро

29 березня, 17:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

45-річний чоловік виявився не в змозі пояснити походження грошей

Поліція Нідерландів затримала громадянина України з солідною сумою готівкою.

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Про це повідомила прес-служба поліції королівства.

Затримання було проведене в громаді Ландграф на півдні Нідерландів ще на початку місяця, проте відомо про це стало лише зараз.

45-річний українець був затриманий після того, як під час обшуку в його машині виявили три сумки, набиті пачками купюр різного номіналу і сукупним обсягом у 2 947 750 євро.

Фото: прес-служба поліції Нідерландів

Гроші були видані Нідерландських банком, але їхнє походження підозрюваний пояснити не зміг, тож правоохоронці дійшли висновку, що вони могли бути отримані незаконним шляхом. Яким саме – не уточнюється.

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Проте зазначається, що українця вистежили за інформацією з програми для обміну закодованими повідомленнями Sky ECC, яка була зламана поліцією.

Наразі чоловіка тимчасово звільнили, але розслідування щодо нього триває.

Нагадаємо, в минулому році в Польщі заарештували українця , Звинувативши його в наркоторгівлі.

А ось в Швеції двох українців визнали невинними у вбивстві літнього шведа і скасували винесений їм раніше довічний вирок.

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гроші Нідерланди українці за кордоном

Джерело: Сьогодні

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