У Норвегії закликають відмовитися від вакцин AstraZeneca і Johnson & Johnson

В уряді поки не говорять, коли буде прийнято остаточне рішення по програмі щеплень

Норвегія виключить вакцини від коронавіруса, виготовлені AstraZeneca і Johnson & Johnson, зі своєї програми щеплень через ризик рідкісних, але шкідливих побічних ефектів. Зараз Норвегія використовує тільки вакцини виробництва Moderna і Pfizer / BioNTech.

Реклама

Про це повідомляє Reuters з посиланням на урядову комісію.

Що трапилося

Норвегія призупинила поширення вакцини AstraZeneca 11 березня після того, як невелика кількість молодих щеплених людей було госпіталізовано через утворення тромбів, кровотечі і низького рівня тромбоцитів, деякі з них пізніше померли.

Пізніше Норвезький інститут громадського здоров'я заявив, що від вакцини AstraZeneca слід повністю відмовитися, але уряд звернувся за подальшою порадою до своєї комісії.

А також за порадою щодо вакцин Johnson & Johnson, які не використовувалися в Норвегії, незважаючи на схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Реклама

Комісія заявила, що вісім випадків тромбозу в Норвегії були пов'язані саме з вакциною AstraZeneca, а четверо реципієнтів померли.

Це остаточне рішення?

В уряді поки не говорять, коли буде прийнято остаточне рішення про вакцини.

Окремо в понеділок Норвезька інститут громадського здоров'я також рекомендував не застосовувати вакцину Johnson & Johnson, посилаючись на ті ж рідкісні, але серйозні побічні реакції, як і у вакцини AstraZeneca.

Читайте також: Стопами AstraZeneca. Чому світ масово відмовляється від вакцини Johnson & Johnson

Хоча EMA заявляє, що переваги дешевої і легкої у транспортуванні вакцини AstraZeneca в боротьбі з пандемією перевищують будь-які ризики, деякі європейські країни обмежили її використання старшими віковими групами. EMA також підтримала вакцину Johnson & Johnson, засновану на технології, подібної до вакцини AstraZeneca.

Реклама

В даний час Норвегія використовує тільки вакцини виробництва Moderna і Pfizer / BioNTech.

Раніше ми писали, що в Україні практично зупинилася вакцинація від коронавіруса.

Нагадаємо, ввечері 9 травня в "Борисполі" приземлився лайнер, який доставив в Україну чергову партію китайської вакцини від коронавіруса CoronaVac компанії Sinovac Biotech – 500 тис. доз.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу