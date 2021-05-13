У Польщі хочуть вакцинувати працівників з України: чи реально отримати укол

Польські компанії звернулися до уряду з проханням почати вакцинацію заробітчан – пілотний проєкт ніяк не може початися

На тлі зростання припливу до Польщі працівників з України місцеві роботодавці просять владу дати їм можливість вакцинувати заробітчан, але чіткої відповіді немає.

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Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Місцеві рекрутингові агентства констатують: шанси на те, що українці приїдуть до Польщі вже вакцинованими, невеликі. Адже другу дозу вакцини отримали менш як 4 тисячі осіб.

Агентство з працевлаштування EWL Group провело дослідження – вакцинацію в Польщі готові пройти 36% іноземних робітників в Польщі (переважно українці). І в майбутньому їхня кількість може лише збыльшитися.

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Місцеві компанії розраховують на державну програму – наприкінці квітня влада обіцяла надати право вакцинуватися всім іноземцям, які проживають у Польщі легально. Але на гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я стверджують, що для цього необхідно мати дозвіл на проживання.

Президент Агентства кадрової служби Кшиштоф Інглот розраховує на вакцинацію працівників великих підприємств. Він стверджує, що для цього необхідна заява від роботодавця про намір вакцинувати всіх співробітників.

Але коли чекати початку вакцинації підприємств – невідомо. 10 травня очікувався запуск пілотного проекту в чотирьох обраних компаніях, але незабаром її старт перенесли на 17 травня. Поки що в програмі зареєстровані 740 компаній.

У самій же Польщі повністю вакцинували вже 3,84 млн осіб – це більше за 10% населення країни.

Нагадаємо, що польський уряд збирається зобов'язати найманих працівників платити податки – з цією метою їм почнуть видавати коди-ідентифікатори.

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