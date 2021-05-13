Русский
$ 27,63
33,5
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

У Польщі хочуть вакцинувати працівників з України: чи реально отримати укол

13 травня, 19:00

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Польські компанії звернулися до уряду з проханням почати вакцинацію заробітчан – пілотний проєкт ніяк не може початися

На тлі зростання припливу до Польщі працівників з України місцеві роботодавці просять владу дати їм можливість вакцинувати заробітчан, але чіткої відповіді немає.

Реклама

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Місцеві рекрутингові агентства констатують: шанси на те, що українці приїдуть до Польщі вже вакцинованими, невеликі. Адже другу дозу вакцини отримали менш як 4 тисячі осіб.

Агентство з працевлаштування EWL Group провело дослідження – вакцинацію в Польщі готові пройти 36% іноземних робітників в Польщі (переважно українці). І в майбутньому їхня кількість може лише збыльшитися.

Читайте також: Українців у Польщі вакцинуватимуть від коронавірусу: названо умову

Реклама

Місцеві компанії розраховують на державну програму – наприкінці квітня влада обіцяла надати право вакцинуватися всім іноземцям, які проживають у Польщі легально. Але на гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я стверджують, що для цього необхідно мати дозвіл на проживання.

В тренді
Підготовка до вторгнення? Ізраїль оголосив мобілізацію резервістів
В тренді
Офіційно номінант. Путіна внесли до списку на Нобелівську премію миру
Володимир Путін
В тренді
Ізраїль і Палестина опинилися на межі війни: всі подробиці (оновлено)

Президент Агентства кадрової служби Кшиштоф Інглот розраховує на вакцинацію працівників великих підприємств. Він стверджує, що для цього необхідна заява від роботодавця про намір вакцинувати всіх співробітників.

Але коли чекати початку вакцинації підприємств – невідомо. 10 травня очікувався запуск пілотного проекту в чотирьох обраних компаніях, але незабаром її старт перенесли на 17 травня. Поки що в програмі зареєстровані 740 компаній.

У самій же Польщі повністю вакцинували вже 3,84 млн осіб – це більше за 10% населення країни.

Нагадаємо, що польський уряд збирається зобов'язати найманих працівників платити податки – з цією метою їм почнуть видавати коди-ідентифікатори.

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Ryanair і Wizz Air призначили нові рейси до Італії: скільки коштують квитки на літо
Ryanair і Wizz Air призначили нові рейси до Італії: скільки коштують квитки на літоТранспорт
Коротко й до суті. Історичне примирення, вступ до ЄС та НАТО – день Зеленського в Польщі
Коротко й до суті. Історичне примирення, вступ до ЄС та НАТО – день Зеленського в ПольщіУкраїна
У Норвегії закликають відмовитися від вакцин AstraZeneca і Johnson & Johnson
У Норвегії закликають відмовитися від вакцин AstraZeneca і Johnson & JohnsonЄвросоюз
На зустріч Зеленського з Путіним потрібен третій: Клімкін назвав кандидатів
На зустріч Зеленського з Путіним потрібен третій: Клімкін назвав кандидатівВлада
Коронавірус переможений? У Литві створили перші ліки від COVID-19
Коронавірус переможений? У Литві створили перші ліки від COVID-19Євросоюз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти