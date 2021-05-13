В Польше хотят вакцинировать работников из Украины: реально ли получить укол

Польские компании обратились к правительству с просьбой начать вакцинацию заробитчан – пилотный проект никак не может начаться

Фото: REUTERS/Fernando Carranza

На фоне роста притока в Польшу работников из Украины местные работодатели просят власти дать им возможность вакцинировать заробитчан, но четкого ответа нет.

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Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Местные рекрутинговые агентства констатируют: шансы на то, что украинцы приедут в Польшу уже вакцинированными, невелики. Ведь вторую дозу вакцины получили менее 4 тысяч человек.

Агентство по трудоустройству EWL Group провело исследование – вакцинацию в Польше готовы пройти 36% иностранных рабочих в Польше (преимущественно украинцы). И в будущем их количество может лишь вырасти.

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Местные компании рассчитывают на государственную программу – в конце апреля власти обещали предоставить право вакцинироваться всем иностранцам, которые проживают в Польше легально. Но на горячей линии Министерства здравоохранения утверждают, что для этого необходимо иметь вид на жительство.

Президент Агентства кадровой службы Кшиштоф Инглот тоже рассчитывает на вакцинацию работников крупных предприятий. Он утверждает, что для этого необходимо заявление от работодателя о намерении вакцинировать всех сотрудников.

Но когда ждать начала вакцинации предприятий – неизвестно. 10 мая ожидался запуск пилотного проекта в четырех выбранных компаниях, но вскоре ее старт перенесли на 17 мая. Пока что в программе зарегистрированы 740 компаний.

В самой же Польше полностью вакцинировали уже 3,84 млн человек – это более 10% населения страны.

Напомним, что польское правительство собирается обязать наемных работников платить налоги – с этой целью им начнут выдавать коды-идентификаторы.

Видео: Сегодня

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