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В Польше хотят вакцинировать работников из Украины: реально ли получить укол

13 мая, 19:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Польские компании обратились к правительству с просьбой начать вакцинацию заробитчан – пилотный проект никак не может начаться

Фото: REUTERS/Fernando Carranza

Фото: REUTERS/Fernando Carranza

На фоне роста притока в Польшу работников из Украины местные работодатели просят власти дать им возможность вакцинировать заробитчан, но четкого ответа нет.

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Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Местные рекрутинговые агентства констатируют: шансы на то, что украинцы приедут в Польшу уже вакцинированными, невелики. Ведь вторую дозу вакцины получили менее 4 тысяч человек.

Агентство по трудоустройству EWL Group провело исследование – вакцинацию в Польше готовы пройти 36% иностранных рабочих в Польше (преимущественно украинцы). И в будущем их количество может лишь вырасти.

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Местные компании рассчитывают на государственную программу – в конце апреля власти обещали предоставить право вакцинироваться всем иностранцам, которые проживают в Польше легально. Но на горячей линии Министерства здравоохранения утверждают, что для этого необходимо иметь вид на жительство.

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Президент Агентства кадровой службы Кшиштоф Инглот тоже рассчитывает на вакцинацию работников крупных предприятий. Он утверждает, что для этого необходимо заявление от работодателя о намерении вакцинировать всех сотрудников.

Но когда ждать начала вакцинации предприятий – неизвестно. 10 мая ожидался запуск пилотного проекта в четырех выбранных компаниях, но вскоре ее старт перенесли на 17 мая. Пока что в программе зарегистрированы 740 компаний.

В самой же Польше полностью вакцинировали уже 3,84 млн человек – это более 10% населения страны.

Напомним, что польское правительство собирается обязать наемных работников платить налоги – с этой целью им начнут выдавать коды-идентификаторы.

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