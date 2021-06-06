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У Польщі ліфт з двома українцями впав з 15-го поверху

6 червня, 07:29

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Постраждалих чоловіків госпіталізували, один з них у важкому стані – деталі інциденту з'ясовує поліція

У багатоповерховому будинку в центрі польського міста Лодзь з 15-го поверху впала кабіна ліфта. У результаті поранено двох чоловіків, які фарбували шахту. Обидва – громадяни України.

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Про це пише TVN24.

Нещасний випадок стався у багатоквартирному будинку на вулиці Піотрковській, 203.

Зазначається, що постраждалі працювали на даху пасажирської кабіни. У якийсь момент кабіна зірвалася і впала з висоти п'ятнадцятого поверху. Двох робітників 41 і 42 років доставили в лікарню.

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Першими на місце прибули медичні рятувальники, вони витягли поранених. Один чоловік у важкому стані, у другого менш серйозні травми, в основному в області обличчя.

Також на місці аварії працюють поліція і прокурор, вони з'ясовують деталі інциденту.

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"Ми розслідуємо обставини нещасного випадку і перевіряємо, чи були у працівників гарантовані умови для безпечного виконання роботи", – сказав Вальдемар Ключа з Державної інспекції праці в Лодзі.

Він зазначив, що говорити про будь-які висновки поки рано.

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"Ми не знаємо, чи могли постраждалі сприяти нещасному випадку і чи подбав роботодавець про належні заходи безпеки. У нас багато питань, на які ми повинні відповісти", – підкреслив Ключа.

Нагадаємо, в Одесі в житловій багатоповерхівці на вулиці Архітекторська обірвався ліфт. Усередині був чоловік з дитиною.

Крім того, в Одесі обірвався ліфт з поліцейськими, семеро постраждалих.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

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