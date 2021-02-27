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У Словаччині хворих на COVID-19 лікують препаратом від вошей: можна врятувати будь-кого

27 лютого, 20:27

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Застосовуваний для тварин івермектин виявився дієвим проти коронавірусу

Заслужений голова відділення анестезіології та інтенсивної терапії Східно-словацького інституту серцево-судинних захворювань Павол Торок заявив, що його медзаклад успішно лікує пацієнтів з COVID-19 препаратом івермектин, який 40 років застосовуються у ветеринарії.

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Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.

Лікар розповідає, що при лікуванні COVID-19 пацієнтам внутрішньовенно вводять великі дози вітамінів, а таблетки івермектина перорально.

"Ця комбінація може врятувати практично будь-якого пацієнта, якщо її застосувати вчасно. Комплексна інтенсивна терапія є природною частиною терапії, включаючи антибіотики, вітамін D, цинк, селен, мелатонін, кортикоїди і фраксипарин. У кількох випадках ми застосували ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація крові) з відмінними результатами. Не випадково наші пацієнти живуть, а вмирають – десь в іншому місці", – підкреслив Торок.

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Як повідомляє видання, в Чехії цей препарат коштує 6,60 євро за упаковку, відпускається за рецептом, і його вартість відшкодовує страхова компанія.

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В Україні препарат продається в ветеринарних аптеках від 17,5 грн за 10 мл флакон.

Довідка. Івермектин – протипаразитарний препарат, що застосовується переважно у ветеринарії для лікування свиней, великої рогатої худоби, коней і овець. У деяких країнах дозволено його застосування у людей, які страждають на педикульоз, коросту, лімфатичні філяріатози, стронгілоїдоз, онхоцеркоз.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп запевняв, що чудово почувався після курсу прийому противомалярійного препарату гідроксихлорохін як профілактики коронавірусу.

Згодом він заявив, що США скупили 90% світових запасів препарату ремдесивір, який використовували для лікування викликаного новим коронавірусом захворювання.

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Втім, це не вберегло його від зараження коронавірусом, при цьому під час хвороби він приймав експериментальний препарат регенерон.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Словаччина Чехія лікування ветеринари коронавірус глисти COVID-19

Джерело: Сьогодні

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