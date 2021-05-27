Вистачило б цілій армії. Українець намагався ввезти з ЄС арсенал зброї (фото)

Під виглядом меблів і продуктів чоловік віз з Туреччини тисячі револьверів з озброєнням – йому "світить" великий строк в румунській тюрмі

Румунські прикордонники виявили рекордно великий вантаж контрабандної зброї, зашкодивши його ввезенню в Україну, заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лучіан Боде.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МВС цієї країни.

Фото: politiadefrontiera.ro

Інцидент стався ввечері 24 травня на прикордонному КПП "Ісакча", хоча публічно оголосили про це лише через три дні.

Реклама

Під час перевірки вантажівки, за кермом якої був український громадянин, румунські прикордонники виявили в багажному відділенні 143 ящики з 2850 пістолетами Major Berg калібру 4 і 4,5 мм і боєприпасами.

Фото: politiadefrontiera.ro

Відповідно до супровідних документів, чоловік перевозив меблі і харчові продукти з Туреччини до України, зазначив Боде.

Реклама Фото: politiadefrontiera.ro

Зброю негайно вилучили, а водієві пред'явили звинувачення в контрабанді і недотриманні вимог щодо боєприпасів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства громадянина Румунії Олександра Ерімічука, якого звинувачують в причетності до контрабандних схем.

А минулого року українські прикордонники відкрили стрілянину на кордоні з Румунією, щоб зупинити контрабандистів, які намагалися переправити до цієї країни майже 15 тисяч пачок сигарет.