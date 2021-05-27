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Вистачило б цілій армії. Українець намагався ввезти з ЄС арсенал зброї (фото)

27 травня, 16:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Під виглядом меблів і продуктів чоловік віз з Туреччини тисячі револьверів з озброєнням – йому "світить" великий строк в румунській тюрмі

Румунські прикордонники виявили рекордно великий вантаж контрабандної зброї, зашкодивши його ввезенню в Україну, заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лучіан Боде.

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Про це повідомляє пресслужба МВС цієї країни.

Фото: politiadefrontiera.ro

Фото: politiadefrontiera.ro

Інцидент стався ввечері 24 травня на прикордонному КПП "Ісакча", хоча публічно оголосили про це лише через три дні.

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Під час перевірки вантажівки, за кермом якої був український громадянин, румунські прикордонники виявили в багажному відділенні 143 ящики з 2850 пістолетами Major Berg калібру 4 і 4,5 мм і боєприпасами.

Фото: politiadefrontiera.ro

Фото: politiadefrontiera.ro

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Відповідно до супровідних документів, чоловік перевозив меблі і харчові продукти з Туреччини до України, зазначив Боде.

Фото: politiadefrontiera.ro
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Фото: politiadefrontiera.ro

Зброю негайно вилучили, а водієві пред'явили звинувачення в контрабанді і недотриманні вимог щодо боєприпасів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства громадянина Румунії Олександра Ерімічука, якого звинувачують в причетності до контрабандних схем.

А минулого року українські прикордонники відкрили стрілянину на кордоні з Румунією, щоб зупинити контрабандистів, які намагалися переправити до цієї країни майже 15 тисяч пачок сигарет.

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