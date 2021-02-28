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У Венеції з каналів пішла вода (фото, відео)

28 лютого, 02:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Знамениті гондоли з п’ятниці не плавають

У звиклій до підтоплень Венеції з п'ятниці спостерігається протилежне явище – маловоддя – у місті пересохли невеликі канали, також оголилися береги Гранд-каналу.

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Про це повідомляє Venezia Today.

На фото і відео видно, що знамениті гондоли не плавають, а стоять у калюжах на дні обмілілих каналів.

/ Фото: Reuters

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Як зазначає видання, зниження припливів пов'язане з високим атмосферним тиском в Італії в останні дні. Також до цього призвели посилені заходи, що застосовуються в Венеції для мінімізації припливу у зв'язку з підтопленнями.

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/ Фото: Reuters

У п'ятницю мінімальний приплив в місті був на 48 сантиметрів нижчий за рівень моря, а в суботу – вже на 55 сантиметрів, на неділю негативний пік припливу прогнозують до -50 см.

Відео: Reuters

Водночас для Венеції таке явище не нове – в січні 2018 року був зафіксований мінімум -66 см, а наприкінці лютого 2008 року – навіть -83 см.

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Нагадаємо, в грудні помилка італійських синоптиків у прогнозі погоди призвела до того, що велика частина Венеції опинилася під водою, незважаючи на систему шлюзів і дамби.

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