В Венеции из каналов ушла вода (фото, видео)

В привыкшей к подтоплениям Венеции с пятницы наблюдается противоположное явление – маловодье – в городе пересохли небольшие каналы, также оголились берега Гранд-канала.

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Об этом сообщает Venezia Today.

На фото и видео видно, что знаменитые гондолы не плавают, а стоят в лужицах на дне обмелевших каналов.

/ Фото: Reuters

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Как отмечает издание, снижение приливов связано с высоким атмосферным давлением в Италии в последние дни. Также к этому привели усиленные меры, применяемые в Венеции для минимизации прилива в связи с подтоплениями.

/ Фото: Reuters

В пятницу минимальный прилив в городе был на 48 сантиметров ниже уровня моря, а в субботу – уже на 55 сантиметров, на воскресенье отрицательный пик прилива прогнозируют до -50 см.

Видео: Reuters

В то же время, для Венеции такое явление не ново – в январе 2018 года был зафиксирован минимум -66 см, а в конце февраля 2008 года – даже -83 см.

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Напомним, в декабре ошибка итальянских синоптиков в прогнозе погоды привела к тому, что большая часть Венеции оказалась под водой, несмотря на систему шлюзов и дамбы.

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