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Вакцина Pfizer різко подорожчала для Євросоюзу: скільки вона коштує

12 квітня, 13:17

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За новою ціною підписують контракти на поставки в 2022 і 2023 роках

Вакцина від коронавірусу компанії Pfizer різко подорожчала для поставок до країн Євросоюзу. Тепер вона коштує 19,5 євро за дозу.

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Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, передає Euractiv.

"У Pfizer була ціна 12 євро. Потім стала 15,50 євро. Зараз підписуються контракти на поставку 900 млн доз вакцини за ціною 19,50 євро", – зазначив Борисов.

За цією ціною підписують контракти на поставки в 2022 і 2023 роках. Борисов додав, що протягом двох місяців Болгарія отримає 2,7 млн доз вакцини Pfizer. Ймовірно, вони ще будуть за старою ціною, згідно з раніше укладеними контрактами.

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Відзначимо, що Україна очікує приблизно 14-15 квітня 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Влада не розкриває умови контрактів на поставку препаратів і їх закупівельну вартість.

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Раніше ми повідомляли, що в МОЗ назвали людей, між якими розподілять перші партії вакцин Pfizer і CoronaVac.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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