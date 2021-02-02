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У Франції колишній військовий відрізав голову бездомному: відео

2 лютого, 10:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Свідки кажуть, затриманий завжди був тихим і спокійним

У французькому місті Тулон сталося жахливе вбивство. Колишній військовий прямо у себе вдома стратив бездомного, а відрізану голову викинув з вікна в коробці.

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Вбивцю вже затримали. Поліція прибула за викликом сусідів, і відразу знайшла в квартирі тіло жертви. На військового тепер чекає психологічна експертиза. Свідки кажуть, він завжди був тихим і спокійним, але нещодавно посварився з дружиною і вона подала на розлучення.

Відео: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що в Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою в подвійному вбивстві. Він ходив з людською головою в руках. Крім того, за даними правоохоронців, він був обмотаний людськими внутрішніми органами. У його квартирі знайшли тіла двох загиблих.

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