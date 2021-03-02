У Франції послабили вікові обмеження в застосуванні вакцини AstraZeneca

У Франції дозволили застосовувати вакцину від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca для людей старше 65 років.

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Про це повідомляє ВВС.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран сказав, що люди з вже існуючими захворюваннями, такими як високий тиск або діабет, можуть отримати вакцину AstraZeneca в лікарнях, а протягом деякого часу вона буде доступна і в аптеках.

За його словами, цю вакцину пропонуватимуть людям старше 50 років, у тому числі у віці від 65 до 75 років. Людям старше 75 років, як і раніше будуть пропонуватися щеплення від Pfizer або Moderna в центрі вакцинації.

Раніше ми писали, що компанія AstraZeneca планує до осені розробити нове покоління вакцини, яка дозволить боротися з новими штамами коронавірусу.

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Також ми писали, що жителі Німеччини відмовляються робити щеплення препаратом компанії AstraZeneca. Медики кажуть, що використовували тільки 15% наявних доз вакцини.

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