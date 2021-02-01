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У Франції посеред вулиці знайшли коробку з людською головою

1 лютого, 17:47

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Імовірний вбивця під час затримання не чинив опору і говорив про сатану

У місті Тулон, розташованому на півночі Франції, виявили на вулиці коробку з відрізаною людської головою.

Про це повідомляє Nice Matin.

Імовірно, картонну коробку з моторошним змістом викинули з вікна житлового будинку вдень 1 лютого.

Незабаром на місце подій прибули співробітники спецназу і затримали підозрюваного. Його особистість встановити поки що не вдалося – відомо лише, що чоловікові приблизно 40 років. У момент затримання він не чинив опору і говорив про сатану.

У квартирі, в якій його затримали, виявили ймовірне знаряддя вбивства – катану.

Наразі спецоперацію завершено, однак частина міста залишається в оточенні.

Допускається, що терористичної складової у злочині немає.

Нагадаємо, що в жовтні Францію шокувало інше вбивство – вчителю коледжу в передмісті Парижа відсікли голову після того, як він показував на уроці карикатури на пророка Мухаммеда.

Також ми повідомляли про теракт в Ніцці, де 29 жовтня до базиліки Нотр-Дам-де-Ніс в самому центрі міста увірвався чоловік з холодною зброєю і убив чоловіка і жінку. Ще одну жінку було поранено, вона померла вже за межами церкви. Самого злочинця було поранено прибулими жандармами і госпіталізовано.

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