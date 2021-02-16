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У Франції заявили про кібератаки на Мін'юст і великі компанії

16 лютого, 04:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

До атак може бути причетна Росія

На Міністерство юстиції, а також кілька великих компаній Франції протягом кількох років було вичнено серія кібератак, почерк яких нагадує групу Sandworm.

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Про це йдеться в звіті Французького агентства з безпеки інформаційних систем (ANSSI).

У ANSSI розповіли, що перші напади хакерів були зафіксовані ще наприкінці 2017 року, а тривали ці атаки до 2020-го.

Кіберзлочинці зокрема використовували "дірки" в програмному забезпеченні Centreon, яке застосовується для моніторингу комп'ютерних систем виробництва однойменної французької компанії.

Зазначається, що ПО Centreon використовують також такі французькі компанії, як авіаконцерн Airbus, авіакомпанія Air France і французький провайдер телекомунікаційних послуг Orange.

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Згідно із заявою, через дії хакерів постраждали в насамперед провайдери.

Слід зазначити, що хакерську групу Sandworm підозрюють у зв'язках зі спецслужбами Росії, але в звіті ANSSI немає прямого звинувачення РФ.

Нагадаємо, в США хакери намагалися отруїти воду в місті, підвищивши в ній вміст небезпечного хімікату.

Також ми писали, що російські хакери отримали доступ до вихідного коду Microsoft.

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Росія Франція хакери Мін'юст кібератака
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