У Франції жорстоко побили 14-річного українця

У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він знаходиться в комі.
Про це в соціальній мережі Facebook повідомив один з представників української громади в Парижі.
14-річний Юрій зазнав нападу недалеко від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle.
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"Десяток невідомих з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком одного хлопчика ", – йдеться в повідомленні.
Зараз хлопець знаходиться в комі в реанімації, його стан критичний. У нього пробитий череп в декількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей.
Раніше в Польщі двоє молодих громадян України вирішили, що розбагатіти можна і не працюючи, а застосовуючи силу до співвітчизників, тому побили і пограбували сусіда по кімнаті, після чого втекли з міста Равич у Великопольському воєводстві.
Нагадаємо, в грудні 2020 го в Польщі суд виправдав українця за вбивство п'яного іноземця.
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