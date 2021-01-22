У Франції жорстоко побили 14-річного українця

У хлопця пробитий череп в декількох місцях, множинні переломи рук, пальців

У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він знаходиться в комі.

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Про це в соціальній мережі Facebook повідомив один з представників української громади в Парижі.

14-річний Юрій зазнав нападу недалеко від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle.

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"Десяток невідомих з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком одного хлопчика ", – йдеться в повідомленні.

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Зараз хлопець знаходиться в комі в реанімації, його стан критичний. У нього пробитий череп в декількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей.

Раніше в Польщі двоє молодих громадян України вирішили, що розбагатіти можна і не працюючи, а застосовуючи силу до співвітчизників, тому побили і пограбували сусіда по кімнаті, після чого втекли з міста Равич у Великопольському воєводстві.

Нагадаємо, в грудні 2020 го в Польщі суд виправдав українця за вбивство п'яного іноземця.

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