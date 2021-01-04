Другу вакцину від коронавірусу в ЄС схвалять до кінця доби

Застосування в Європейському Союзі розробленої американською компанією Moderna вакцини від коронавірусу mRNA-1273 можуть схвалити вже до кінця доби.

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Про це повідомляє Reuters.

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За даними агентства, головний фармрегулятор ЄС – Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) – зібралося 4 січня задля обговорення питань, присвячених схваленню вакцини.

Комитет EMA з лікарських засобів для людини може оголосити своє рішення вже до кінця доби

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Поза тим 6 січня відбудеться друга зустріч агентства і засідання Європейської комісії, на якому використання вакцини Moderna в ЄС буде затверджено офіційно.

Дана вакцина має стати другою вакциною, схваленою в Європейському Союзі після розробки компаній Pfizer і BioBTech.

Ми також писали, що в грудні Moderna знищила 400 тис. з 1,4 млн доз своєї вакцини від коронавірусу через проблеми з фільтрацією, що виникли на заключних етапах виробництва. Браковані дози ще не були поміщені у флакони.

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