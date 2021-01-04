Другу вакцину від коронавірусу в ЄС схвалять до кінця доби

Застосування в Європейському Союзі розробленої американською компанією Moderna вакцини від коронавірусу mRNA-1273 можуть схвалити вже до кінця доби.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також: США схвалили вакцину від COVID-19 компанії Moderna – Трамп
За даними агентства, головний фармрегулятор ЄС – Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) – зібралося 4 січня задля обговорення питань, присвячених схваленню вакцини.
Комитет EMA з лікарських засобів для людини може оголосити своє рішення вже до кінця доби
Поза тим 6 січня відбудеться друга зустріч агентства і засідання Європейської комісії, на якому використання вакцини Moderna в ЄС буде затверджено офіційно.
Дана вакцина має стати другою вакциною, схваленою в Європейському Союзі після розробки компаній Pfizer і BioBTech.
Ми також писали, що в грудні Moderna знищила 400 тис. з 1,4 млн доз своєї вакцини від коронавірусу через проблеми з фільтрацією, що виникли на заключних етапах виробництва. Браковані дози ще не були поміщені у флакони.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк