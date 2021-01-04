Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Вторую вакцину от коронавируса в ЕС одобрят до конца суток

4 января, 16:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Применение в Европейском союзе разработанной американской компанией Moderna вакцины от коронавируса могут одобрить уже до конца суток.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства главный фармрегулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам – собралось 4 января для обсуждения вопросов, посвященных одобрению вакцины.

В тренде
Вблизи станции "Академик Вернадский" откололся ледник высотой с семиэтажку (фото)

В то же время, 6 января состоится заседание Европейской комиссии, на котором использования вакцины Moderna в ЕС будет утверждено официально.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцина Moderna
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцину
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцинуЕвросоюз
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика
Из проекта
Из проекта "Северный поток-2" выходит один из ключевых игроковСША
В Польше при жутких обстоятельствах погиб украинец
В Польше при жутких обстоятельствах погиб украинецЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять