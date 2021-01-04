Вторую вакцину от коронавируса в ЕС одобрят до конца суток

Применение в Европейском союзе разработанной американской компанией Moderna вакцины от коронавируса могут одобрить уже до конца суток.

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Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства главный фармрегулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам – собралось 4 января для обсуждения вопросов, посвященных одобрению вакцины.

В то же время, 6 января состоится заседание Европейской комиссии, на котором использования вакцины Moderna в ЕС будет утверждено официально.

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