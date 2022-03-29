Anonymous зламали сервери Росавіації та знищили всі документи

Хакерський група Anonymousзламала сервери управління цивільної авіації Росії. РФ втратила приблизно 65 терабайт даних.
Про це повідомляє Anonymous в Twitter.
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"Потужна кібератака на сервери Росавіації: ні даних, ні резервної копії", – йдеться у повідомленні.
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Усього хакери стерли приблизно 65 терабайт даних.
Anonymous зламали сайт Росатому і передали привіт Путіну
Хакерський гурт Anonymous зламала сайтросійської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" і злила гігабайти даних.
Тимчасово офіційний сайт корпорації не працював. Під гарячу руку хакерів також потрапили російський оператор АЕС "Росенергоатом" та Всеросійський науково-дослідний інститут експлуатації атомних електростанцій (ВНДІАЕС).
На кожному з цих сайтів була додана нова html-сторінка з посланням президенту РФ Володимиру Путіну – #FCKPTN.
"І перш ніж ви запитаєте: ні, це не атомна станція була зламана, ми ніколи не будемо наражати на небезпеку чиєсь життя. Сайт був зламаний", – пояснили Anonymous у Twitter.