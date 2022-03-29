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Anonymous зламали сервери Росавіації та знищили всі документи

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29 березня, 17:36
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Хакери стерли приблизно 65 терабайт даних із серверів управління цивільної авіації Росії
У Росавіації не залишилося ні даних, ні резервної копії / Колаж "Сьогодні"
У Росавіації не залишилося ні даних, ні резервної копії / Колаж "Сьогодні"

Хакерський група Anonymousзламала сервери управління цивільної авіації Росії. РФ втратила приблизно 65 терабайт даних.

Про це повідомляє Anonymous в Twitter.

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Деталі

"Потужна кібератака на сервери Росавіації: ні даних, ні резервної копії", – йдеться у повідомленні.

Усього хакери стерли приблизно 65 терабайт даних.

Anonymous зламали сайт Росатому і передали привіт Путіну

Хакерський гурт Anonymous зламала сайтросійської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" і злила гігабайти даних.

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Тимчасово офіційний сайт корпорації не працював. Під гарячу руку хакерів також потрапили російський оператор АЕС "Росенергоатом" та Всеросійський науково-дослідний інститут експлуатації атомних електростанцій (ВНДІАЕС).

На кожному з цих сайтів була додана нова html-сторінка з посланням президенту РФ Володимиру Путіну – #FCKPTN.

"І перш ніж ви запитаєте: ні, це не атомна станція була зламана, ми ніколи не будемо наражати на небезпеку чиєсь життя. Сайт був зламаний", – пояснили Anonymous у Twitter.

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Дані на 09:00 29 березня
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1
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17200
2
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Гелікоптери Гелікоптери
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4
Танки Танки
597
5
ББМ ББМ
1710
6
Артилерія Артилерія
303
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Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
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Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

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