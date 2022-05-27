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Армія США може допомогти розблокувати український експорт зерна. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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27 травня, 13:56
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Американський генерал попередив про можливість військового втручання США через блокаду Росією українського експорту зерна. Фото: колаж "Сьогодні"
Американський генерал попередив про можливість військового втручання США через блокаду Росією українського експорту зерна. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють можливість розблокування українського експорту зерна за допомогою американських військових, наближення Росії до дефолту та відмова України змінювати свої території на мир.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Армія США допоможе розблокувати український експорт зерна

Американська газета The Washington Post пише, що командувач усіма збройними силами США в Європі та Африці генерал Крістофер Каволі попередив про можливість військового втручання США через блокаду Росією українського експорту зерна для того, щоби гарантувати, що глобальні ринки не будуть дестабілізовані. Західні чиновники звинуватили Москву у використанні продуктів харчування як форми шантажу.

Україна відмовилася міняти свою територію на світ

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що Україна відкинула ідею обміну своїх територій на мир після того, як деякі країни Європейського Союзу запропонували дати Путіну можливість "зберегти обличчя". Зазначається, що президент Зеленський порівняв запропоновані поступки із умиротворенням нацистської Німеччини. Польща, США та Великобританія серед найближчих союзників України виступають за безкомпромісну позицію проти російської агресії.

Економічні проблеми можуть вплинути на рішення Путіна щодо припинення війни

The New York Times інформує, що поки Росія бореться з економічними проблемами, захід обговорює, як припинити війну. Через три місяці після російського вторгнення в Україну Росія намагається запобігти поверненню до дефіциту радянських часів, а Сполучені Штати та їхні союзники обговорюють, як довести цю війну до кінця. Економічні витрати війни, які змусили центральний банк Росії знову знизити відсоткові ставки, можуть зрештою змінити оцінки ситуації Путіна, хоча досі він не виявляв зацікавленості в закінченні війни шляхом переговорів.

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Спроби Росії уникнути дефолту не мають успіху

Інформагентство Bloomberg пише, що спроби Росії уникнути свого першого іноземного дефолту за сторіччя не мають успіху. Передбачається, що до 27 травня інвестори мають отримати на свої рахунки близько 100 мільйонів доларів за зовнішнім боргом Росії. За словами уряду Росії, він уже здійснив платіж. Проте навряд чи порожні заяви задовольнять власників облігацій, які поки що не підтвердили отримання платежу. Мінфін США закрив лазівку, яка раніше дозволяла американським банкам і приватним особам приймати такі платежі.

США можуть обмежити Україну у використанні їхньої зброї проти РФ

Міжнародне агентство новин Reuters повідомляє, що Білий дім очікує мінімального впливу на США та світову економіку від потенційного дефолту російських боргів Також Reuters. інформує, що Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ. Так, США не накладають чіткі географічні обмеження на використання ЗСУ своєї зброї. Сполучені Штати прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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