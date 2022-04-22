Битва за Донбас стане вирішальною у війні Росії та України. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Битва за Донбас вплине на результат російської війни в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють махінації Росії з експортом нафти, військові злочини армії РФ у Київській області та битву за Донбас.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Битва за Донбас стане вирішальною у війні Росії та України

Американська газета The New York Times повідомляє, що " битва за Донбас " стане вирішальною у війні Росії проти України. Високопосадовці адміністрації Байдена кажуть, що наступні чотири тижні вплинуть на кінцевий результат російської війни в Україні та на карту Європи на десятиліття вперед. Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі Цього тижня розмовляли з союзниками по всьому світу і охарактеризували наступний місяць як ключовий.

Західні експерти збирають докази військових злочинів РФ

Видання The Washington Post з посиланням на слова генерального прокурора США Мерріка Гарленда пише, що американські фахівці разом із представниками інших країн допомагають українському генеральному прокурору збирати та фіксувати докази можливих військових злочинів Росії. Прокурори США та міждисциплінарні експерти допомагають українському підрозділу з військових злочинів після того, як сотні цивільних тіл було знайдено в районах поблизу Києва.

Росія знайшла спосіб постачати нафту в обхід санкцій

The Wall Street Journal інформує, що останніми тижнями Росія збільшила постачання нафти , порушивши свій статус ізгою на світових енергетичних ринках Москва використовує популярний спосіб доставки, маркуючи свої танкери відміткою "Пункт призначення невідомий". Зазначається, що у такий спосіб формується непрозорий ринок, щоб приховати походження цієї нафти. Покупці нафти стурбовані репутаційним ризиком торгівлі нафтою, яку фінансує уряд, якого західні лідери звинувачують у військових злочинах. Українські компанії – ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго – запустили спецпроект Stop Bloody Energy, щоб переконати міру відмовитися від російської нафти та газу.

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Відновлення України після війни з РФ коштуватиме $600 мільярдів

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що відновлення України після вторгнення Росії коштуватиме 600 мільярдів доларів. У короткостроковій перспективі Україні потрібне фінансування від 4 до 5 мільярдів доларів на місяць. У довгостроковій перспективі країні потрібна стратегія відновлення, подібна до Плану Маршалла для Європи після Другої світової війни.

У Великій Британії бійців ЗСУ навчають їзді на патрульних броньовиках

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що невелика кількість українських військових проходить навчання у Великій Британії вперше з початку російського вторгнення. Війська розпочали навчання з броньованими патрульними автомобілями, подарованими Великобританією цього місяця. Британія надає Україні 120 броньованих патрульних машин, включаючи Mastiff, які можуть використовуватись як розвідувальна або патрульна машина.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про те, що Україні необхідно сучасне тяжке озброєння.

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Також ми інформували, що 19 квітня представники низки країн заявили, що мають намір надати Україні важке озброєння, у тому числі бронетехніку, протитанкові та протиповітряні засоби. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, які країни нададуть Україні військову допомогу найближчим часом та як вона вплине на перебіг війни.