Битва за Донбасс станет решающей в войне России и Украины. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Битва за Донбасс окажет влияние на результат российской войны в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают махинации России с экспортом нефти, военные преступления армии РФ в Киевской области и битву за Донбасс.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Битва за Донбасс станет решающей в войне России и Украины

Американская газета The New York Times сообщает, что "битва за Донбасс" станет решающей в войне России против Украины. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена говорят, что следующие четыре недели окажут влияние на конечный результат российской войны в Украине и на карту Европы на десятилетие вперед. Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на этой неделе разговаривали с союзниками по всему миру и охарактеризовали следующий месяц как ключевой.

Западные эксперты собирают доказательства военных преступлений РФ

Издание The Washington Post со ссылкой на слова генерального прокурора США Меррика Гарленда пишет, что американские специалисты вместе с представителями других стран помогают украинскому генеральному прокурору собирать и фиксировать доказательства возможных военных преступлений России. Прокуроры США и междисциплинарные эксперты помогают украинскому подразделению по военным преступлениям после того, как сотни гражданских тел были найдены в районах близ Киева.

Россия нашла способ поставлять нефть в обход санкций

The Wall Street Journal информирует, что в последние недели Россия увеличила поставки нефти, нарушив свой статус изгоя на мировых энергетических рынках. Москва использует популярный способ доставки, маркируя свои танкеры отметкой "пункт назначения неизвестен". Отмечается, что таким образом формируется непрозрачный рынок, чтобы скрыть происхождение этой нефти. Покупатели нефти озабочены репутационным риском торговли нефтью, финансируемой правительством, который западные лидеры обвиняют в военных преступлениях. Украинские компании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго – запустили спецпроект Stop Bloody Energy, чтобы убедить меру отказаться от российской нефти и газа.

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Восстановление Украины после войны с РФ обойдется в $600 миллиардов

Информагентство Bloomberg сообщает, что восстановление Украины после вторжения России обойдется в 600 миллиардов долларов. В краткосрочной перспективе Украине нужно финансирование от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц, В долгосрочной перспективе стране нужна стратегия восстановления, подобная Плану Маршалла для Европы после Второй мировой войны.

В Великобритании бойцов ВСУ обучают езде на патрульных броневиках

Международное агентство новостей Reuters информирует, что небольшое количество украинских военных проходит обучение в Великобритании впервые с начала российского вторжения. Войска начали обучение с бронированными патрульными автомобилями, подаренными Великобританией в этом месяце. Британия предоставляет Украине 120 бронированных патрульных машин, включая Mastiff, которые могут использоваться как разведывательная или патрульная машина.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что Украине необходимо современное тяжелое вооружение.

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Также мы информировали, что 19 апреля представители ряда стран заявили, что собираются предоставить Украине тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, противотанковые и противовоздушные средства. Сайт "Сегодня" выяснял, какие страны окажут Украине военную помощь в ближайшее время и как она повлияет на ход войны.