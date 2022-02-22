Великої війни не буде, "обстріли" припиняться – Собчак про промову Путіна

Собчак вважає, що питання із ситуацією на Донбасі дуже довго затягувалося

Ксенія Собчак прокоментувала визнання "ЛДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Визнання незалежності "ЛДНР" було очікуваним, і тепер обстріли на Донбасі припиняться. Про це у своєму Instagram написала відома російська телеведуча Ксенія Собчак.

"Що ж, Володимир Путін визнав незалежність "ДНР" і "ЛНР". Усі були до цього готові, все це було на поверхні останніми днями. Сьогодні вдень всі члени Ради безпеки сказали своє чітке "так" і тільки нещасний Наришкін так злякався натиску Путіна, що запропонував прийняти республіки до складу Росії, а не визнати", – написала вона.

За її словами, російська сторона була відкрита до діалогу щодо врегулювання ситуації на Донбасі, але питання тривалий час залишалося невирішене.

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Також у своєму посту вона зазначила, що головною умовою для Росії був невступ України до НАТО, і це була вимога більше для США.

"Одна велика вимога сформульована була все-таки не для України, а для американців. Зовсім коротко посил звучить так: "Приберіть НАТО від України" і вимога цілком для США здійсненна і навіть безболісна. Але чи дозволять вони собі здавати назад?" – написала Собчак.

Собчак вважає, що після визнання самопроголошених республік "гаряча глобальна війна" за участю Росії стала ще менш імовірною, ніж раніше.

"Введення військ лише підтверджує мою теорію про небажання глобальної війни на тлі медійної. "Обстріли" припиняться, російські війська у пропагандистських ЗМІ "принесуть із собою мирне життя", – резюмувала вона.

Визнання самопроголошених "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

У відповідь президент США Джо Байден заявив, що незабаром підпише указ про нові санкції у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "республік ЛДНР" . У Байдена заявили, що санкції проти "ЛДНР" не входять до пакету заходів, які США підготували на випадок російського вторгнення в Україну.

Реакція України та світу

Після заяви Путіна відбулося засідання Ради національної безпеки України, на якій секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Україна поки що не отримала інформацію, якими будуть дії влади країни на демонстративний крок президента Росії.

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Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України, коментуючи ситуацію з визнанням "ЛДНР".

"Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках Нормандії", – сказав він.

Також Зеленський зателефонував і обговорив ситуацію зі своїми іноземними колегами, зокрема із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Також планується розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Світова спільнота розцінила подію як акт агресії проти України.

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