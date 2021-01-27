Брата Навального затримали на дві доби

У Москві (Росія) співробітники поліції на 48 годин затримали брата опозиціонера Олексія Навального Олега.
Про це повідомив директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов у Twitter.
"Олега Навального щойно затримали в ГСУ МВС за 91-ю статтею на 48 годин. Це також означає, що він тепер підозрюваний у справі", – написав Жданов.
Він зазначив, що брата Навального затримали у справі про порушення санітарно-епідеміологічних норм і він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання на Петрівці.
Раніше повідомлялося, що брата російського опозиціонера Олексія Навального Олега після обшуку в квартирі засновника ФБК забрали поліцейські.
27 січня у квартирах лідерів опозиції відбулися масові обшуки. Силовики прийшли в квартиру дружини Олексія Навального Юлії. Двері в квартиру Юлії Навальної зламали, не чекаючи адвокатів, яких згодром усередину не пустили.
Нагадаємо, також обшуки були і в студії "Навальний LIVE", у Фонді боротьби з корупцією, в квартирі батька координатора московського штабу Навального Олега Степанова.
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