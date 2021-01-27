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Брата Навального затримали на дві доби

27 січня, 22:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Олег Навальний перебуває у слідчому ізоляторі

У Москві (Росія) співробітники поліції на 48 годин затримали брата опозиціонера Олексія Навального Олега.

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Про це повідомив директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов у Twitter.

"Олега Навального щойно затримали в ГСУ МВС за 91-ю статтею на 48 годин. Це також означає, що він тепер підозрюваний у справі", – написав Жданов.

Він зазначив, що брата Навального затримали у справі про порушення санітарно-епідеміологічних норм і він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання на Петрівці.

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Раніше повідомлялося, що брата російського опозиціонера Олексія Навального Олега після обшуку в квартирі засновника ФБК забрали поліцейські.

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27 січня у квартирах лідерів опозиції відбулися масові обшуки. Силовики прийшли в квартиру дружини Олексія Навального Юлії. Двері в квартиру Юлії Навальної зламали, не чекаючи адвокатів, яких згодром усередину не пустили.

Нагадаємо, також обшуки були і в студії "Навальний LIVE", у Фонді боротьби з корупцією, в квартирі батька координатора московського штабу Навального Олега Степанова.

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Росія затримання арешти брат Олексій Навальний
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