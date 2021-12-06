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COVID-19 можна буде вилікувати жуйкою-що вигадали вчені

Наталія Магдик Наталія Магдик
6 грудня, 11:50
В закладинки
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Жуйка допоможе зменшити поширення коронавірусу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вчені Пенсільванського університету разом із кількома науковими організаціями розробили жувальну гумку, що нейтралізує коронавірус у слині. Новиною про розробку поділився автор дослідження Генрі Деніел, повідомляється на сайті університету.

Він розповів, що коронавірусна хвороба поширюється, коли заражена людина кашляє чи каже. А ось, за його словами, розроблена ними жуйка допоможе нейтралізувати вірус, це в свою чергу допоможе зменшити передачу інфекції.

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В основі винаходу лежить білок ACE2. Він вирощений з використанням генетичних технологій та рослинного матеріалу. Фахівці виростили для експерименту ACE2, з'єднавши його з компонентом, що дозволяє білку проникнути через слизові. Саме цей білок був включений до складу жувальної гумки.

"Інкубуючи зразки, отримані з мазків із носоглотки від заражених коронавірусом пацієнтів, вони показали, що присутній ACE2 може нейтралізувати віруси SARS-CoV-2", – йдеться у повідомленні.

У ході дослідження з'ясувалося, що їх розробка значною мірою запобігала проникненню вірусів або вірусних частинок у клітини, або блокуючи рецептор ACE2 у клітинах, або безпосередньо зв'язуючись з білком спайку.

Нарешті, команда піддала зразки слини пацієнтів з COVID-19 впливу ясен ACE2 і виявила, що рівні вірусної РНК впали настільки різко, що майже неможливо виявити.

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На цей час вчені подали заявку для отримання дозволу на проведення клінічного випробування, щоб оцінити, чи буде їхній спосіб ефективним при тестуванні на людях, які інфіковані COVID-19.

Як уберегтися від нових штамів COVID-19

В Україні з'явився новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Щоб уберегтися від нових штамів і зупинити швидке поширення COVID-19, потрібно дотримуватися кількох простих рекомендацій.

Рекомендації від МОЗ

  • Вакцинуйтесь.
  • Мийте руки з милом, користуйтеся антисептиками.
  • Носіть маску, прикриваючи ніс та рот.
  • Дотримуйтесь дистанції 1,5 м.
  • Чихайте і кашляйте у серветку чи згин ліктя.
  • Не торкайтеся особи.
  • Регулярно провітрюйте приміщення, дезінфікуйте поверхню.
  • Дотримуйтесь самоізоляції.

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