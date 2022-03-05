Сперечаються навіть за каструлю: у РФ паніка після оголошення закриття IKEA (відео)

Шведська компанія вирішила закрити свої магазини через те, що РФ напала на Україну

IKEA не працюватиме у РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії — паніка. Після того, як компанія IKEA оголосила про припинення роботи у РФ, люди почали бігти в магазини та все скуповувати, поки їх ще не закрили. Деякі навіть сперечалися за товар.

Відповідне відео з'явилося в Telegram.

Реклама

Деталі

Нещодавно шведська компанія IKEA заявила, що припиняє роботу своїх магазині на території Росії. Таке рішення було прийнято через агресію РФ проти України.

Через закриття магазинів люди почали розкуповувати весь товар в IKEA. Деякі навіть не могли поділити каструлю.

Реклама

У магазинах РФ почали обмежувати продаж продуктів

У Росії торговельна мережа "Ашан" обмежила у своїх магазинах продаж борошна та цукру. Це пов'язано з високим попитом на продукти.

"Компанія пішла на такий крок через зростання попиту. В "Ашані" стверджують, що запасів є достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях", — йдеться в повідомленні інтернет-видання "Медуза".

Читайте також