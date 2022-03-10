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Два тижні війни РФ проти України розкрили тріщини у путінському плані – CNN

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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10 березня, 10:07
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Армія господаря Кремля контролює лише 10% української території
Плани Путіна зазнають краху. Колаж Сьогодні
Плани Путіна зазнають краху. Колаж Сьогодні

За два тижні після того, як президент Росії Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну, російські "точкові удари" стали набагато менш точними, а її сухопутні війська докладають усіх зусиль для захоплення території.

Таку думку висловив Тім Лістер з CNN.

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"Напередодні наступу деякі офіційні особи США передбачали падіння Києва протягом 48-72 годин після початку бойових дій. Але синьо-жовтий прапор України досі висить на його будинках", – пише журналіст.

Лістер зазначає, що якби, як стверджував Путін, Україна не була справжньою країною, вона вже точно розвалилася б. Але навіть із 150 000 російських військовослужбовців у межах своїх кордонів, за оцінками США, вони контролюють максимум близько 10% території України.

"На землі: навколо Києва з'явилися серйозні укріплення і незліченна кількість блокпостів. Українські сили — на подив багатьох спостерігачів — виявилися спритними та ефективними проти російської бронетехніки, яка важко просувалася вперед", – зазначає журналіст.

Лістер зауважив, що невеликі мобільні підрозділи, які добре знають місцевість, знищували російські конвої. Протитанкова зброя, придбана в основному в США і Великій Британії, залишила громади, що димляться, на дорогах по всій країні. А бойові безпілотники турецького виробництва було розгорнуто для точної поразки.

У тих небагатьох районах, які окуповані російськими військами, навіть у тих, де переважає російськомовне населення, натовпи сотень людей обсипають лайкою розгублених російських солдатів. Вони збудували гори шин для захисту своїх міст та зафарбували вуличні знаки.

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"Не те щоб українці здобули гору: вони не можуть перемогти значно переважаючі російські сили, але наявні на сьогодні дані свідчать про те, що, укріплені зброєю та іншою допомогою, що надходить через кордон з Польщі, вони все ж таки можуть заперечувати перемогу Путіна", – підсумував Лістер.

Загальні бойові втрати противника на ранок 10 березня

  • особового складу – понад 12 000 осіб;
  • танків – 335 од.;
  • бойових броньованих машин – 1105 од.;
  • артилерійських систем – 123 од.;
  • РСЗВ – 56 од.;
  • засоби ППО – 29 од.;
  • літаків – 49 од.;
  • гелікоптерів – 81 од.;
  • автомобільної техніки – 526 од.;
  • кораблі/катери – 3 од.;
  • цистерн із ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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