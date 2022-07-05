Епідемія дивних смертей у РФ: убито ще одного топ-менеджера, пов'язаного з "Газпромом"

Чоловіка знайшли у басейні із простріленою головою

У російській газовій галузі продовжується низка загадкових смертей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії знайшли мертвим ще одного топ-менеджера, пов'язаного із найбільшими газовими компаніями. Юрія Воронова, який очолював компанію-підрядник "Газпрому", виявили під Санкт-Петербургом із простріленою головою. Цією вже п'ята подібна смерть за півроку.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, тіло 61-річного Воронова виявили на території його ділянки у котеджному селищі Морські тераси біля Фінської затоки. Чоловік лежав у басейні із простріленою головою, а поряд правоохоронці знайшли травматичний пістолет. Кому він належав, поки не зрозуміло.

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Юрій Воронов – гендиректор транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах "Газпрому". За словами дружини бізнесмена, він вирушив до Ленінградської області ще 1 липня, а перед від'їздом у нього стався конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.

Загадкові смерті у російській газовій галузі

Це вже п'ята смерть за півроку, пов'язана із російською газовою галуззю.

30 січня під Санкт-Петербургом в елітному селищі Ленінський (закрита територія, де мешкають топ-менеджери "Газпрому" – Ред.) знайшли мертвим Леоніда Шульмана – голову транспортної служби "Газпром Інвест".

25 лютого у цьому ж елітному селищі виявили повішеним Олександра Тюлякова, який працював заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки.

18 квітня в Москві було знайдено вбитим Владислава Аваєва, віце-президента "Газпромбанку". У квартирі Аваєва поліція виявила тіла його дружини та доньки. Офіційна версія влади – Аваєв на грунті ревнощів застрелив з пістолета спочатку дружину, потім розправився з власною дочкою і наклав на себе руки.

20 квітня в Іспанії виявили труп Сергія Протосені, заступника голови ради директорів компанії "Новатек". Разом із ним була знайдена мертвою вся його родина. Протосеня, нібито, зарубав сокирою дружину і зарізав ножем дочку (18 років), поки вони спали, потім вийшов у сад і повісився. Поруч із його тілом знайшли знаряддя злочину – закривавлену сокиру та ніж.

Кремль прибирає свідків?

Ексдепутат Держдуми та полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков вважає, що ці загадкові смерті дуже схожі. Він упевнений, що йде спецоперація режиму Путіна з ліквідації небажаних свідків.

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Про це Гудков заявив в інтерв'ю на Youtube-каналі Михайла Ходорковського .

"Якщо ми і так розуміємо, що режим займається усуненням своїх опонентів і ворогів, то чому вони не будуть розбиратися з тими, кого вважають зрадниками, які розбіглися із системи. Багато випадків схожі на зведення рахунків", – сказав Гудков, коментуючи новини про самогубство топових управлінців.