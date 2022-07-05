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Эпидемия странных смертей в РФ: убит еще один топ-менеджер, связанный с "Газпромом"

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 июля, 15:28
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Мужчину нашли в бассейне с простреленной головой
В российской газовой отрасли продолжается череда загадочных смертей
В российской газовой отрасли продолжается череда загадочных смертей / Фото: Коллаж: Сегодня

В России нашли мертвым еще одного топ-менеджера, связанного с крупнейшими газовыми компаниями. Юрия Воронова, который возглавлял компанию-подрядчик "Газпрома", обнаружили под Санкт-Петербургом с простреленной головой. Этой уже пятая подобная смерть за полгода.

Как сообщает Telegram-канал Baza, тело 61-летнего Воронова обнаружили на территории его участка в коттеджном поселке Морские террасы у Финского залива. Мужчина лежал в бассейне с простреленной головой, а рядом правоохранители нашли травматический пистолет. Кому он принадлежал, пока не ясно.

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Юрий Воронов – гендиректор транспортной компании "Астра Шиппинг", которая в том числе работала на арктических подрядах "Газпрома". По словам супруги бизнесмена, он отправился в Ленинградскую область еще 1 июля, а перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнёрами из-за потери денег.

Загадочные смерти в российской газовой отрасли

Это уже пятая смерть за полгода, связанная с российской газовой отраслью.

  • 30 января под Санкт-Петербургом в элитном поселке Ленинский (закрытая территория, где живут топ-менеджеры "Газпрома" – Ред.) нашли мертвым Леонида Шульмана – главу транспортной службы "Газпром Инвест".
  • 25 февраля в этом же элитном поселке обнаружили повешенным Александра Тюлякова, который работал заместителем гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности.
  • 18 апреля в Москве был найден убитым Владислав Аваев, вице-президент "Газпромбанка". В квартире Аваева полиция обнаружила тела его жены и дочери. Официальная версия властей – Аваев на почве ревности застрелил из пистолета сначала жену, затем расправился с собственной дочерью и покончил с собой.
  • 20 апреля, в Испании обнаружили труп Сергея Протосени, замглавы совета директоров компании "Новатэк". Вместе с ним была найдена мертвой вся его семья. Протасеня, якобы, зарубил топором жену и зарезал ножом дочь (18 лет) пока они спали, затем вышел в сад и повесился. Рядом с его телом нашли орудия преступления – окровавленный топор и нож.

Кремль убирает свидетелей?

Экс-депутат Госдумы и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков считает, что все эти загадочные смерти очень схожи. Он уверен, что идет спецоперация режима Путина по ликвидации нежелательных свидетелей.

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Об этом Гудков заявил в интервью на Youtube-канале Михаила Ходорковского.

"Если мы и так понимаем, что режим занимается устранением своих оппонентов и врагов, то почему они не будут разбираться с теми, кого считают предателями, разбежавшимися из системы. Многие случаи похожи на сведение счетов", – сказал Гудков, комментируя новости о самоубийстве топовых управленцев.

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