Ще одна країна готова стати "буфером" між Україною та Росією

Керівництво Сербії виступає за мирне вирішення ситуації між Росією та Україною

Сербія готова допомогти Україні та Росії вирішити ситуацію на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сербія готова стати посередником для вирішення конфлікту на Донбасі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сербії Неманя Старович, передає ТАРС.

"Ми жодним чином не є частиною політичного чи будь-якого іншого конфлікту між РФ та Україною. Але якщо існує найменша можливість, щоб ми були частиною рішення, ми до цього готові, насамперед у вигляді надання доброї послуги. Нагадаю, що Белград ще три чи чотири роки тому був господарем низки зустрічей спецпредставників Вашингтона та Москви Курта Волкера та Владислава Суркова щодо імплементації Мінських угод", – заявив Старович.

Сербія вважає, що конфлікт не потрібен ні Україні, ні Росії.

Реклама

"Така ескалація зараз ні в чиїх інтересах, чи говоримо ми про Москву, Київ або про держави Центральної та Західної Європи. З погляду Сербії ми можемо лише закликати до миру", – сказав він.

Сербія не перша

20 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна віч-на-віч. Він вважає, що така зустріч – це головна надія на те, щоб усунути "атмосферу війни".

23 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між Росією та НАТО щодо гарантій безпеки.

Мирне врегулювання

У Парижі 26 січня пройшли переговори "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників. Вперше за довгий час зустріч відбулася в очному форматі.

Востаннє саміт проходив у Єлисейському палаці 2019 року та став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року. У ній взяли участь Володимир Путін, Володимир Зеленський, Ангела Меркель та Еммануель Макрон.