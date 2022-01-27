Ще одна країна готова стати "буфером" між Україною та Росією

Сербія готова стати посередником для вирішення конфлікту на Донбасі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сербії Неманя Старович, передає ТАРС.
"Ми жодним чином не є частиною політичного чи будь-якого іншого конфлікту між РФ та Україною. Але якщо існує найменша можливість, щоб ми були частиною рішення, ми до цього готові, насамперед у вигляді надання доброї послуги. Нагадаю, що Белград ще три чи чотири роки тому був господарем низки зустрічей спецпредставників Вашингтона та Москви Курта Волкера та Владислава Суркова щодо імплементації Мінських угод", – заявив Старович.
Сербія вважає, що конфлікт не потрібен ні Україні, ні Росії.
"Така ескалація зараз ні в чиїх інтересах, чи говоримо ми про Москву, Київ або про держави Центральної та Західної Європи. З погляду Сербії ми можемо лише закликати до миру", – сказав він.
Сербія не перша
- 20 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна віч-на-віч. Він вважає, що така зустріч – це головна надія на те, щоб усунути "атмосферу війни".
- 23 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між Росією та НАТО щодо гарантій безпеки.
Мирне врегулювання
У Парижі 26 січня пройшли переговори "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників. Вперше за довгий час зустріч відбулася в очному форматі.
Далі по темі
Востаннє саміт проходив у Єлисейському палаці 2019 року та став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року. У ній взяли участь Володимир Путін, Володимир Зеленський, Ангела Меркель та Еммануель Макрон.