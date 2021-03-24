Держдума РФ остаточно обнулила президентські терміни Путіна

Державна дума Росії прийняла у третьому читанні законопроєкт, яким дозволяється нинішньому президентові Володимиру Путіну балотуватися на пост глави держави ще два рази, незважаючи на минулі президентські терміни.

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Про це повідомляє пресслужба парламенту РФ.

У Росії внесли зміни до виборчого законодавства відповідно до нових норм Конституції.

Нова поправка передбачає, що президентом можна стати не більше ніж два рази, ось тільки на Путіна ця норма не поширюється. Закон підправили так, що це обмеження не зачіпає тих, хто обіймав посаду глави держави до набуття чинності цими поправками.

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Отже, Путіну обнулили попередні терміни. Після набуття сили цією поправкою він зможе балотуватися на виборах президента РФ в 2024 році, і, якщо його оберуть ще на два терміни, він правитиме Росією щонайменше до 2036 року.

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Також законом передбачається, що президентом РФ може бути обраний російський громадянин не молодше 35 років, який постійно проживає в Росії не менше як 25 років, не має і не мав у минулому іноземного громадянства або дозволу на проживання. Виняток становлять випадки, коли іноземна держава або її частина були прийняті до складу РФ.

Нагадаємо, влітку минулого року в Росії відбувся референдум за поправки до Конституції, серед яких і норма про обнулення президентських термінів Путіна.

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