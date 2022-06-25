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"Гуня наступив собі на хвіст". Мережі вибухнули мемами після падіння патріарха Кирила

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 червня, 16:10
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Сайт "Сьогодні" зібрав найцікавіші меми з незграбним церковником
Патріарха Кирила наздогнала карма. Фото: колаж "Сьогодні"
Патріарха Кирила наздогнала карма. Фото: колаж "Сьогодні"

Внесений до списку санкцій Великобританії глава Російської православної церкви Кирило (у миру Володимир Гундяєв) послизнувся на мармуровій підлозі та впав під час освячення храму в Новоросійську. Внаслідок цього в Мережі з'явилося безліч мемів і фотожаб з цим випадком.

Сайт "Сьогодні" зібрав найцікавіші меми з незграбним церковником.

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Відомий російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров написав:

"Нічого страшного. Короткочасна анемія хвоста, на який гуня звик спиратися. Гуню відвели у вівтар, зачинилися, задерли саккос і зробили глибокий масаж хвоста. Тепер все гаразд".

"А тепер упав Гундяєв.

Класично на п'яту точку.

Гостелеканали вже веселяться?

Чи це зовсім інше?"

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@kusakasobaka1 #своїхнекидаємо #патріархкирилл #спецоперація #보тинхуйло🇺🇦 ♬ original sound – Kami Hussain💕

Ганьба патріарха Кирила

Внесений до списку санкцій Великоъ Британії глава Російської православної церкви Кирило (у миру Володимир Гундяєв) впав під час освячення храму в Новоросійську. Він послизнувся на мармуровій підлозі. У цей момент усі кинулися "рятувати" Гундяєва. Ймовірно, патріарха наздогнала карма за його висловлювання про українців.

На опублікованому в Мережі відео можна побачити, як Гундяєв послизнувся під час літургії на мармуровій підлозі. Як повідомив протодіакон Андрій Кураєв, він забився спиною об ребро кафедри.

"Неприємний казус стався сьогодні на освяченні храму в Новоросійську. Після закінчення освячення храму під час сходу з кафедри впав патріарх Кирило, послизнувшись на дорогій мармуровій підлозі. Не встигли ні співробітники охорони, ні служба протоколу, ні єпископи, що стояли поруч. Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася. Митрополит Григорій і місцевий єпископ Феогност винувато дивляться спідлоба на патріарха і чекають на реакцію. Але винні коронавірусні обмеження, через які патріарх не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах", – заявив Кураєв.

Реакція Гундяєва

"Те, що я сьогодні впав — нічого не означає. Просто підлога прекрасна, в неї дивитися можна, така вона блискуча і гладка. Але, коли на неї падає вода, навіть свята, працюють закони фізики. Цією прекрасною підлогою я так невдало прокотився", – прокоментував своє падіння патріарх Кирило.

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Раніше ми розповідали, що внесений до списку санкцій Великої Британії глава Російської православної церкви Кирило (у миру Володимир Гундяєв) намагається потрапити ще й до списку санкцій ЄС, звідки його поки що "відмолює" уряд Угорщини. Він укотре висловився за підтримку війни Володимира Путіна проти України, назвавши це "захистом Росії". Нові висловлювання Кирила публікують російські твіттер-канали.

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