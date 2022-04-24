"Добре, хоч не годували з лопати". У Росії на Великдень влаштували битву за безкоштовні яйця (відео)

Водночас росіяни стверджують, що не голодують і що вони не бояться санкцій

У Росії влаштували битву за великодні яйця. / Фото: Колаж: Сьогодні

У російському Владивостоці на Великдень влаштували битву за безкоштовні яйця. Відео на підтвердження цього з'явилося в Telegram-каналах.

Нардеп України Олексій Гончаренко, коментуючи відео, зазначив, що росіяни з початку війни проти України намагаються всіх переконати, що їх нібито не хвилюють санкції, а також що вони не голодують.

Реклама

"Також Росія: товпляться у Владивостоці за великоднє яєчко", – написав Гончаренко.

Також у Мережі жартують, що росіяни продемонстрували "безстрашність перед санкціями", "високий рівень життя" і те, що вони "ніколи не принижуватимуться".

"Тому влаштували великодню битву за безкоштовні яйця від московських попів. Зауважимо, цього разу росіян годували не з лопати. Воно й зрозуміло, адже важко утримати на ній яйця", – пишуть у Telegram 24 каналу.

Росіян годували з лопати

Це справді сталося у 2015 році. На фотографіях святкування Масляної в Ставрополі, крім іншого, було показано процес виготовлення гігантського млинця.

Реклама

Проте повноцінний млинець не вийшов. Тому "кухарі" зачерпнули його шматки снігоприбиральними лопатами та роздали відвідувачам свята.

Лютий 2015 року. Фото: Юга.ру

Реклама

Раніше ми писали: