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Інтерпол відмовився оголошувати Поклонську у міжнародний розшук

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 грудня, 19:24
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Оголошення у міжнародний розшук посла Росії суперечить статуту організації
Поклонська зараз надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації у Кабо-Верде
Поклонська зараз надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації у Кабо-Верде / Фото: Колаж: Сьогодні

Посла Росії в Кабо-Верде Наталію Поклонську не буде оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит видання. Українські новини.


"Також інформуємо, що органом досудового розслідування вживалися заходи щодо оголошення Поклонської у міжнародний розшук. Водночас робочим апаратом Укрбюро Інтерполу МВС України відмовлено в оголошенні зазначеної особи у міжнародний розшук", – повідомляє видання.

У ГПУ зазначили, що згідно зі статтею 3 Статуту Інтерполу, заборонено переслідування з політичних, військових, релігійних чи расових мотивів.

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Що відомо про зрадницю України

До 2014 року Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю окупаційна влада півострова призначила її так званим "прокурором Криму".

Після російських виборів, які були у 2016 році незаконно проведені на півострові, вона стала депутатом Державної думи.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявляв, що Поклонська перебуває у розшуку. Ексзаступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов наголошував, що Поклонську можуть екстрадувати до України. У відповідь на це речник МЗС Росії Марія Захарова сказала, що Поклонська "має дипломатичний імунітет".

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Раніше ми повідомляли, що відомий український журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у зрадниці України Наталії Поклонської, яке викликало серйозний резонанс.

У 2018 році генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Поклонській інкримінують не лише державну зраду, а й військові злочини. Поклонська назвала такі звинувачення абсурдними. При цьому вона впевнена, що її залякують.

Також нагадаємо, Поклонська потрапила в конфуз через книгу про анексію Криму .

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Крім того, кілька років тому вона насмішила соцмережі безглуздим виглядом, з'явившись на святковому заході з іконою російського імператора Миколи II.

Поклонська хоче у Крим

Поклонська оголосила про зняття своєї кандидатури з праймеріз "Єдиної Росії" та анонсувала перехід на іншу роботу. Поклонська не стала розкривати, яку саме роботу вона йде, проте натякнула, що повертається у тимчасово окупований Крим. Також вона додала, що знову одягне кітель.

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