Відомий історик довів, чому Росія фашистська держава

Тімоті Снайдер назвав єдиний спосіб зупинити фашизм

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У США вийшла стаття професора Єльського університету, відомого історика та письменника Тімоті Снайдера під назвою "Це має прозвучати: Росія – фашистська держава. Він тезисно пояснив, чому те, що написано в заголовку, – правда. Колонку опублікувало видання The New York Times.

Снайдер, який спеціалізується на історії Східної Європи, написав, що на фронтах Другої світової війни було переможено нацистську Німеччину, але не ідеологію фашизму. Найяскравішою асоціацією цієї ідеології були Гітлер та Голокост. Але автор вважає, що це дуже вузький підхід. Фашизм прокотився в різні часи та в різному масштабі по багатьох країнах Європи. У всіх своїх проявах він завжди прагне перемоги бажань лідера над здоровим глуздом. За словами Снайдера, саме це відбувається зараз у Росії, яка веде справжнісіньку фашистську війну.

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Автор публікації стверджує, що сьогоднішня Росія відповідає більшості критеріїв, з яких, на думку істориків, складається фашизм:

Культ одного лідера – Володимир Путін

Культ померлих за щось велике – перемога у ВВВ

Міф про колишню велич імперії та бажання її повернути

Потужна машина пропаганди

Візуальні символи як знак приналежності – Z та V

Масові заходи на підтримку вождя

Мова ненависті до конкретної групи людей

Снайдер вражений схожістю між гітлерівською Німеччиною та путінською Росією. Він пише, що Росія повторює цей шлях, сіючи навколо себе страждання та руйнування.

Автор вказує на помилковість думки, що країна, яка колись перемогла фашистів, сама не може такою стати. До певного моменту фашизм не викликав у Радянського Союзу особливої ворожості, що випливає з укладеного в 1939 союзницького договору між СРСР та Німеччиною. Промови нацистських лідерів передруковувалися у радянській пресі. Своєю чергою влада Німеччини вказувала на ефективність радянської політики депортації малих народів.

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Відомий нацист, філософ та мислитель Карл Шмітт заявляв, що фашистська політика починається з визначення ворога. Саме цим протягом усієї своєї історії займався Радянський Союз і цим же зараз займається Путін, прикриваючись терміном "антифашизм", пише Снайдер.

Українці для російського президента є нацистами, бо не визнають себе росіянами та чинять опір. А будь-хто, хто виступає проти його плану знищення України – поплічник нацизму/фашизму.

Вихід із ситуації лише один: фашистський лідер має бути остаточно і безповоротно переможений, резюмує Снайдер.

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