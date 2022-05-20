Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Известный историк доказал, почему Россия фашистское государство

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 17:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Тимоти Снайдер назвал единственный способ остановить фашизм
Путин устроил фашистское государство, считает историк
Путин устроил фашистское государство, считает историк / Фото: Reuters

В США вышла статья профессора Йельского университета, известного историка и писателя Тимоти Снайдера под названием "Это должно прозвучать: Россия – фашистское государство". Он тезисно объяснил, почему то, что написано в заголовке, является правдой. Колонку опубликовало издание The New York Times.

Снайдер, который специализируется на истории Восточной Европы, написал, что на фронтах Второй мировой войны была побеждена нацистская Германия, но не идеология фашизма. Самой яркой ассоциацией этой идеологии были Гитлер и Холокост. Но автор считает, что это очень узкий подход. Фашизм прокатился в разное время и в разном масштабе по многим странам Европы. Во всех своих проявлениях он всегда стремится к победе желаний лидера над здравым смыслом. По словам Снайдера, именно это происходит сейчас в России, которая ведет самую настоящую фашистскую войну.

Реклама

Автор публикации утверждает, что сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, из которых, по мнению историков, состоит фашизм:

  • Культ одного лидера — Владимир Путин
  • Культ умерших за нечто великое — победа в ВОВ
  • Миф о былом величии империи и желание его вернуть
  • Мощная машина пропаганды
  • Визуальные символы как знак принадлежности — Z и V
  • Массовые мероприятия в поддержку вождя
  • Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей

Снайдер поражается сходству между гитлеровской Германией и путинской Россией. Он пишет, что Россия повторяет этот путь, сея вокруг себя страдания и разрушения.

Автор указывает на ошибочность мнения, что страна, победившая когда-то фашистов, сама не может такой стать. До определенного момента фашизм не вызывал у Советского Союза особой неприязни, что следует из заключенного в 1939 году союзнического договора между СССР и Германией. Речи нацистских лидеров перепечатывались в советской прессе. В свою очередь, власти Германии указывали на эффективность советской политики депортации малых народов.

Реклама

Известный нацист, философ и мыслитель Карл Шмитт заявлял, что фашистская политика начинается с определения врага. Именно этим на протяжении всей своей истории занимался Советский Союз, и этим же сейчас занимается Путин, прикрываясь термином "антифашизм", пишет Снайдер.

Украинцы являются для российского президента нацистами, потому что не признают себя русскими и сопротивляются. А любой, кто выступает против его плана по уничтожению Украины – пособник нацизма/фашизма.

Выход из ситуации всего один: фашистский лидер должен быть окончательно и бесповоротно побежден, резюмирует Снайдер.

Реклама

Ранее мы писали:

· Решение уже на столе. Российский журналист назвал признаки готовности Кремля к капитуляции

· Спецслужбы предупреждают. Как на освобожденных территориях вычислить отставших захватчиков

· Россия не пожалела миллионов долларов, чтобы атаковать общественный клозет под Одессой

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 20 мая
1
Личный состав 28700
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 168
Вертолеты
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артиллерия 596
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 200
РСЗО
9
БПЛА 460
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2162
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Пилот-виртуоз… Полковник Александр Григорьев – военный летчик 16 отдельной бригады армейской авиации “Броды”, участник АТО/ООС, входил в состав миротворческого контингента. Один из немногих вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в ДР Конго. Погиб в составе экипажа вертолета Ми-8 во время выполнения боевого задания в Киевской области. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Десантник Дмитрий Тодоров – старший лейтенант ВСУ, командир роты. Вместе с побратимами остановил колонну вражеской техники, лично уничтожил танк. В начале мая в видеообращении президент Зеленский сообщил о присвоении Тодорову звания Героя Украины за смелость и чрезвычайную эффективность в боях против оккупантов в Донецкой области.
История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30307.05

Bitcoin Cash (BCH)

196.46

Binance Coin (BNB)

313.82

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

20.9

Litecoin (LTC)

70.4

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
41,84
39,86
42,31
37,47
44,50
44,00
46,00
38,36
52,00
51,00
57,00
39,00
-
39,79
42,29
34,00
-
-
54,99
38,81
-
-
-
39,00
-
51,00
57,00
38,97
-
39,86
42,31
39,65
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять