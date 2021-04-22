Як у фільмах жахів: річка з льоду "захопила" частину міста в Росії (відео)

Цього року Амур подарував хабаровцями яскравий весняний льодохід, розгромивши при цьому частину набережної

Жителі російського Хабаровська стали очевидцями незвичайного явища – річка Амур, на якій стоїть місто, підняла брили льоду на висоту метра і викинула їх на набережну.

Реклама

Про це повідомляє Telegram-каналу Mash.

22 квітня хабаровці виклали в соцмережах відео, що викликає жах: немов ожилі величезні крижини знесли огорожу на набережній, з легкістю зламавши метал.

Це викликано весняним льодоходом в Хабаровському краї. У регіональному управлінні МНС РФ вже попередили, що під час цього в 2021 році річки розкриватимуться з сильним підйомом рівня води.

В тренді НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальники

Варто зазначити, що Амур регулярно підкидає жителям Хабаровська сюрпризи. Наприклад, в 2019 році він так затопив місто, що те стало схожим на Венецію.

Реклама

А минулого року річка Кола буквально змила залізничний міст, який пов'язував 300-тисячний Мурманськ з іншою частиною країни.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама