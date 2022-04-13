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Кисельов: Медведчук давав погані поради Путіну – були самі провали

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 00:31
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Серед іншого, він обіцяв президенту Росії, що утримає результат голосування у 2004 році
Євген Кисельов нагадав, хто такий Віктор Медведчук.
Євген Кисельов нагадав, хто такий Віктор Медведчук. / Фото: BBC, Колаж: Сьогодні

Усі поради, які глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук давав президентові Росії Володимиру Путіну, були дуже поганими.

Про це заявив Євген Кисельов в ефірі проєкту "FREEDOM" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Поради Путіну

"Він свого часу обіцяв Путіну, що втримає результат голосування у 2004 році, коли боролися за пост президента прем'єр-міністр Віктор Янукович та лідер опозиції Віктор Ющенко. Перемагав Ющенко, але в нього перемогу намагалися вкрасти – і вкрадену перемогу Медведчук обіцяв Путіну утримати. Не втримали – сталася Помаранчева революція", – сказав Кисельов.

Крім цього, він заявив і про інші можливі поради:

"Потім багато "добрих" порад надавав Медведчук Путіну – можливо, він йому теж наполегливо радив здійснити масоване вторгнення в Україну, ось цю військову агресію, тож, цілком імовірно, що величезна частина провини за все, що відбувається зараз, лежить на його плечах. Взяли Медведчука нарешті – і поділом йому".

Також Євген Кисельов нагадав глядачам, хто такий Віктор Медведчук:

"Це один із найближчих українських друзів президента Росії Володимира Путіна. Він навіть кум Путіна. У Росії та в третіх країнах це, можливо, не так важливо, але в Україні бути кумом якоїсь людини – це означає бути фактично її близьким родичем. Путін і дружина колишнього тимчасового в.о. президента Росії Дмитра Медведєва були хрещеним батьком і матір'ю дитини Медведчука. Але справа навіть не в цьому: Медведчук був головним агентом впливу Росії, починаючи, напевно, з 2002, 2004 і точно 2004 року" .

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Нагадаємо, в Росії вже встигли відреагувати на затримання Віктора Медведчука. Там вважають, що фото із затриманим політиком ще потребує перевірки.

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