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Москва у смутку. Що Кремлю не сподобалося у переговорах із США

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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11 січня, 11:55
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Має бути кілька раундів, заявив Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"

Пре-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі поки не бачать суттєвого приводу для оптимізму після переговорів Росії та США щодо так званих гарантій безпеки.

Про це повідомляє Пул №3.

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"Поки що, скажімо так, суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо. Заслуговує на позитивну оцінку те, як відбулися ці переговори, мається на увазі їх характер, тобто відкриті, субстантивні та прямі. Але це не процес заради процесу. Тут важливий результат. А за результатом поки що нічого сказати, буде ще декілька раундів, які дозволять скласти більш чітку картину того, де ми знаходимося з американцями. Зараз, на жаль, висновки робити неможливо", – сказав Пєсков.

Переговори США – Росія

  • У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
  • 10 січня у Женеві між сторонами відбулися відповідні переговори. До речі, президенти Джо Байден та Володимир Путін участі в них не брали. Загалом розмова тривала 7 годин, проте ні про що конкретне не вдалося домовитися.
  • Станом на 12 січня заплановані переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та європейських країн призначена на 13 січня.
  • Водночас генсек Альянсу пообіцяв Києву, що ніколи не піде на компроміс із Росією по Україні. За його словами, у всіх союзників НАТО однаковий підхід до Росії: стримування та готовність до діалогу.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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