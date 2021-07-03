Макарони, цукор і попкорн: Росія заднім числом розширила список "заборонених" українських товарів

А ось оприлюднив уряд РФ "подарунок" Україні тільки через кілька днів

Росія заборонила ввозити українські продукти і товари/Фото: колаж "Сьогодні"

Росія розширила список товарів, які заборонено ввозити з України.

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Таку постанову прийняв уряд РФ ще на День Конституції України, 28 червня. Але оприлюднена вона була лише 2 липня.

Тепер заборонено ввозити випущені в Україні або навіть переміщені через її територію:

цукор;

макаронні вироби;

майонез;

кетчуп;

морозиво;

мінеральну і газовану воду;

мюслі;

попкорн;

какао-пасту;

готові або консервовані ракоподібні;

корми для тварин.

Фото: скріншот

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Зазначимо, що така заборона існує ще з 2016 року, а зараз перелік розширили. Тоді заборонили ввезення українських овочів, фруктів, сиру і інших продуктів. А 2018 року до списку заборон додали олію, шоколад, пиво, вина і соки, пізніше туди додали взуття, багато видів одягу, а також кукурудзяний крохмаль, глюкозу, фруктозу і радіатори.

Примітно, що Україна ще в січні 2016 року ввела ембарго на російські товари і заборонила ввезення молочних продуктів, чаю, кави, алкоголю, пшениці і паперу.

Раніше ми повідомляли, що заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка заявив, що Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.