Mars зупинила імпорт своєї продукції в РФ

Компанія збільшила пожертви для України

Росію залишає ще один великий бізнес/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Компанія Mars не буде імпортувати свою продукцію в Росію. Крім того, вона призупиняє рекламу у РФ та Білорусі.

Про це йдеться на сайті компанії.

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Деталі

У компанії повідомили, що призупиняють нові інвестиції в Росію і не будуть імпортувати або експортувати свою продукцію в Росію або з неї. Крім того, Mars припиняє діяльність в соціальних мережах і рекламу в Росії і Білорусі.

Крім того, компанія підтримує громадян України і збільшує суму пожертвувань на 10 мільйонів доларів на додаток до 2 мільйонів доларів, виділених раніше на допомогу постраждалим внаслідок агресії РФ.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку невинним жертвам цієї війни і закликаємо до мирного врегулювання", — повідомили в Mars.

Про компанію

Mars — американська продовольча компанія. Виробник продуктів харчування тривалого зберігання, найбільш відомий завдяки шоколадним батончикам. Також виробляє корми для домашніх тварин, жувальну гумку, напої, напівфабрикати, консервовані соуси. Основні торгові марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s, Pedigree, Uncle Ben’s, також корпорації належить серія торгових марок поглиненої компанії Wrigley.

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